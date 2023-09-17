البرلمانيات الأردنيات تطلع على خطط أردنية العقبة بشأن تمكين المرأة

البرلمانيات الأردنيات تطلع على خطط أردنية العقبة بشأن تمكين المرأة
التاريخ
9/17/2023 2:27:17 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 17 أيلول(بترا)- زار ملتقى البرلمانيات الأردنيات اليوم الأحد، الجامعة الأردنية فرع العقبة، اطلع خلالها على خطط واستراتيجية الجامعة تجاه تمكين المرأة في الانخراط بالقطاع السياحي.
وقالت رئيسة الملتقى النائبة زينب البدول بحضور رئيس الجامعة الدكتور نزيه البطوش، إن الحاجة أصبحت اكبر لتأهيل طالبات قادرات على العمل والانخراط بسوق العمل بالقطاع السياحي، لاسيما وان نسب الإناث العاملات بهذا القطاع متدنية وفقاً لتقرير منظمة السياحة العالمية.
واشارت إلى أن القطاع السياحي في الأردن يشهد مرحلة انتعاش، خصوصا في البترا والعقبة ما يدعو الى ضرورة التوجه للعمل بهذا القطاع، خاصة بالنسبة لفئة الإناث.
ودعت النائبة البدول، الى أهمية التشاركية بين الملتقى والجامعة للخروج بحلول وتوصيات من شأنها النهوض بواقع المرأة وتمكينها على مختلف الصعد.
من جهته، أكدت النائبة فليحة الخضير، أن خريجي الجامعة الأردنية يتميزون بالجدارة والكفاءة داخل الأردن وخارجها.
وأوضحت، أهمية توجيه البوصلة إلى التخصصات المعنية بالقطاع السياحي، نظرا لحاجة هذا القطاع إلى ايدي عاملة من أبناء هذا الوطن.
بدوره، قال الدكتور البطوش، إن الجامعة الأردنية تسير ضمن نهج تمكين المرأة ودعمها لتكون مشاركة وصانعة للقرارات وفي المجالات كافة.
ولفت الى أن التحديات التي تواجه المرأة في الانخراط بقطاع السياحي كبيرة، وان الجامعة تعمل جاهدة من خلال عدة برامج تدريبية إلى تمكين الطالبات لدخول القطاع السياحي.
وبين ان الجامعة عقدت مجموعة شراكات مع القطاع الخاص مثل الفنادق و التدريب المهني لتنمية مهارات الطالبات وتأهيلهن للدخول الى سوق العمل السياحي.
--(بترا)
م خ/أ أ / س س
17/09/2023 12:16:20
MENAFN17092023000117011021ID1107085026
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