البرلمانيات الأردنيات تطلع على خطط أردنية العقبة بشأن تمكين المرأة

عمان 17 أيلول(بترا)- زار ملتقى البرلمانيات الأردنيات اليوم الأحد، الجامعة الأردنية فرع العقبة، اطلع خلالها على خطط واستراتيجية الجامعة تجاه تمكين المرأة في الانخراط بالقطاع السياحي.

وقالت رئيسة الملتقى النائبة زينب البدول بحضور رئيس الجامعة الدكتور نزيه البطوش، إن الحاجة أصبحت اكبر لتأهيل طالبات قادرات على العمل والانخراط بسوق العمل بالقطاع السياحي، لاسيما وان نسب الإناث العاملات بهذا القطاع متدنية وفقاً لتقرير منظمة السياحة العالمية.

واشارت إلى أن القطاع السياحي في الأردن يشهد مرحلة انتعاش، خصوصا في البترا والعقبة ما يدعو الى ضرورة التوجه للعمل بهذا القطاع، خاصة بالنسبة لفئة الإناث.

ودعت النائبة البدول، الى أهمية التشاركية بين الملتقى والجامعة للخروج بحلول وتوصيات من شأنها النهوض بواقع المرأة وتمكينها على مختلف الصعد.

من جهته، أكدت النائبة فليحة الخضير، أن خريجي الجامعة الأردنية يتميزون بالجدارة والكفاءة داخل الأردن وخارجها.

وأوضحت، أهمية توجيه البوصلة إلى التخصصات المعنية بالقطاع السياحي، نظرا لحاجة هذا القطاع إلى ايدي عاملة من أبناء هذا الوطن.

بدوره، قال الدكتور البطوش، إن الجامعة الأردنية تسير ضمن نهج تمكين المرأة ودعمها لتكون مشاركة وصانعة للقرارات وفي المجالات كافة.

ولفت الى أن التحديات التي تواجه المرأة في الانخراط بقطاع السياحي كبيرة، وان الجامعة تعمل جاهدة من خلال عدة برامج تدريبية إلى تمكين الطالبات لدخول القطاع السياحي.

وبين ان الجامعة عقدت مجموعة شراكات مع القطاع الخاص مثل الفنادق و التدريب المهني لتنمية مهارات الطالبات وتأهيلهن للدخول الى سوق العمل السياحي.

--(بترا)

م خ/أ أ / س س

17/09/2023 12:16:20