الناتو يستبعد نهاية سريعة للحرب الروسية الأوكرانية

الناتو يستبعد نهاية سريعة للحرب الروسية الأوكرانية
التاريخ
9/17/2023 2:27:15 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 17 أيلول (بترا)- استبعد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، أن تكون هناك نهاية سريعة للحرب الروسية الأوكرانية.
وأكد ستولتنبرغ في مقابلة مع مجموعة "فونكه" الإعلامية الألمانية نشرت اليوم الأحد، أن أوكرانيا ستنضم إلى الحلف عاجلا أم آجلا، دون أن يحدد توقيت ذلك.
وقال إن "معظم الحروب تستمر فترة أطول من المتوقع عندما تبدأ للمرة الأولى"، "لذلك علينا أن نهيئ أنفسنا لحرب طويلة الأمد في أوكرانيا".
وأشار إلى أن " لا أحد يعرف متى سينتهي القتال في أوكرانيا، وتستمر معظم الحروب لفترة أطول مما كان متوقعا لها، ولذلك يجب أن نكون جاهزين لحرب طويلة الأمد في أوكرانيا، نريد سلاما سريعا".
وأضاف "إذا توقفت أوكرانيا عن القتال فإنها ستختفي من الوجود، فيما لو توقفت روسيا عن القتال سيحل السلام".
--(بترا)
رصد/أغ/ أ أ/ ف ج
17/09/2023 11:54:11
MENAFN17092023000117011021ID1107085025
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