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الناتو يستبعد نهاية سريعة للحرب الروسية الأوكرانية

9/17/2023 2:27:15 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 17 أيلول (بترا)- استبعد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، أن تكون هناك نهاية سريعة للحرب الروسية الأوكرانية.
وأكد ستولتنبرغ في مقابلة مع مجموعة "فونكه" الإعلامية الألمانية نشرت اليوم الأحد، أن أوكرانيا ستنضم إلى الحلف عاجلا أم آجلا، دون أن يحدد توقيت ذلك.
وقال إن "معظم الحروب تستمر فترة أطول من المتوقع عندما تبدأ للمرة الأولى"، "لذلك علينا أن نهيئ أنفسنا لحرب طويلة الأمد في أوكرانيا".
وأشار إلى أن " لا أحد يعرف متى سينتهي القتال في أوكرانيا، وتستمر معظم الحروب لفترة أطول مما كان متوقعا لها، ولذلك يجب أن نكون جاهزين لحرب طويلة الأمد في أوكرانيا، نريد سلاما سريعا".
وأضاف "إذا توقفت أوكرانيا عن القتال فإنها ستختفي من الوجود، فيما لو توقفت روسيا عن القتال سيحل السلام".
--(بترا)
رصد/أغ/ أ أ/ ف ج
17/09/2023 11:54:11

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