الداخلية تطلق وثيقة إلكترونية لإشراك المواطنين في ضبط إطلاق العيارات النارية

الداخلية تطلق وثيقة إلكترونية لإشراك المواطنين في ضبط إطلاق العيارات النارية
التاريخ
9/17/2023 2:27:13 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 17 أيلول (بترا)- أطلقت وزارة الداخلية، وثيقة إلكترونية لضبط إطلاق العيارات النارية في المناسبات، والتي تمكن المواطنين على اختلاف مواقع سكناهم وإقامتهم وتواجدهم من الدخول والتوقيع إلكترونيا على الالتزام ببنود الوثيقة خدمة لاعتبارات المصلحة العامة.
وأكدت الوزارة في بيان اليوم الأحد، أن المواطنين يستطيعون التوقيع على الوثيقة الإلكترونية من خلال الرابط التالي:
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--(بترا)
را/ أ أ
17/09/2023 11:49:42
MENAFN17092023000117011021ID1107085024
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