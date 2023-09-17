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الداخلية تطلق وثيقة إلكترونية لإشراك المواطنين في ضبط إطلاق العيارات النارية

9/17/2023 2:27:13 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 17 أيلول (بترا)- أطلقت وزارة الداخلية، وثيقة إلكترونية لضبط إطلاق العيارات النارية في المناسبات، والتي تمكن المواطنين على اختلاف مواقع سكناهم وإقامتهم وتواجدهم من الدخول والتوقيع إلكترونيا على الالتزام ببنود الوثيقة خدمة لاعتبارات المصلحة العامة.
وأكدت الوزارة في بيان اليوم الأحد، أن المواطنين يستطيعون التوقيع على الوثيقة الإلكترونية من خلال الرابط التالي:

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--(بترا)
را/ أ أ
17/09/2023 11:49:42

MENAFN17092023000117011021ID1107085024

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