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تعرف على جدول عروض أسبوع أفلام جوته قبل انطلاقه 20 سبتمبر

9/17/2023 2:25:59 PM
(MENAFN- Youm7) تنطلق فعاليات أسبوع أفلام جوته
في القاهرة والإسكندرية يوم 20 سبتمبر الجاري وتستمر حتى 26 من الشهر نفسه.
وننشر في السطور التالية جدول عروض أسبوع أفلام جوته، الذي يضم إنتاجات ألمانية ومصرية وعربية مهمة تتنوع بين الدرامي والكوميدي والموسيقي وبين الروائي والتسجيلي والقصير.
يضم البرنامج 15 فيلما روائيا شارك في مهرجانات سينمائية عالمية وحصل على اهتمام واسع من الجمهور والنقاد. بالإضافة إلى ثلاثة برامج للأفلام القصيرة، سيستمتع الجمهور بأفلام مثل: العاديون، راينجولد، الكل يتحدث عن الطقس، شرف، تحت الشجرة، توباب، حكايات البيت الأرجواني، ربيعة كورناز ضد جورج دبليو بوش، غرام أورفيا، أغنية الغراب، فرنر هرتسوج – حالم راديكالي، تعال معي إلى السينما - عائلة جريجور، الحب والمارك الألماني والموت،جولة ميم المملة، حكايات البيت الأرجواني، والسد. بعض هذه الأفلام تعرض للمرة الأولى بمصر.
يحكي فيلم الافتتاح للمخرجة صوفي لينينباوم، حياة باولا مع والدتها في مجتمع ينقسم إلى ثالث طبقات: "شخصيات رئيسية"، و"شخصيات ثانوية"، و"فرعية"، وهي مصطلحات مستعارة من عالم السينما. يسود هذا النظام االجتماعي الاضطهاد، حيث تعيش الشخصيات "الفرعية" على هامش المجتمع، وتعتبر أدنى طبقة في الإسكان الجماعي التابع للدولة. تنتمي باولا إلى "الشخصية الثانوية"، لكنها شقت طريقها بشق الأنفس إلى أعلى السلم. وهي الآن على وشك إجراء اختبار يثبت أنها جديرة بأن تصبح "شخصية رئيسية"، ومن أجل ذلك يتعين عليها تقديم مونولوج عاطفي تصحبه موسيقى مؤثرة . وقد حصل الفيلم على عديد من الجوائز مثل جائزة المواهب الألمانية الشابة لأفضل "إخراج" و"إنتاج"
في مهرجان ميونيخ الألماني ۲٠۲۲، وعلى جائزة أفضل فيلم للأطفال والشباب من معهد جوته عام ۲٠۲۲، كما تم ترشيحه فيلم الذهبية "لأفضل تصميم إنتاج" و"أفضل مؤثرات بصرية"
في جائزة الفيلم الألماني لعام ٢٠٢٣.
وسيعاد الفيلم مرة أخرى يوم السبت ۲٣ سبتمبر متبوعًا بجلسة نقاشية مع مخرجة الفيلم صوفي لينينباوم.

ولأول مرة يتم التعاون بين أسبوع أفلام جوته وسينما زاوية، حيث تعرض زاوية فيلم راينجولد المُقتبس عن السيرة الذاتية "كل شئ أو لاشئ " لمُغني الراب ومُنتج الموسيقى الألماني جيفار.

وُلِد جيفار حجابي في إيران عام ١٩٨١، وفرّ مع والديه الأكراد عبر العراق إلى ألمانيا في منتصف الثمانينيات، وهناك نشأ في أحد الأحياء الشعبية في مدينة بون، وأخذ يحلم بالشهرة والثراء. وانزلق في مراهقته في البداية إلى جريمة صغيرة، وسرعان ما أصبح تاجرًا كبيرًا ذو نفوذ،
بعدما اختفت شحنة كوكايين وأصبح مُدينًا لعصابة مخدرات، خطط لسرقة ذهب ضخمة. إلا أن هذه العملية لم تمر بسلاسة كما هو مأمول
ومن الأفلام العربية المشاركة في أسبوع الأفلام الفيلم الروائي "شرف" للمخرج سمير نصر، الذي يعرض في مصر لأول مرة،
وهو إنتاج مصري وعربي وأوروبي مشترك، حيث يدخل شرف السجن بعد أن قتل رجالً دفاعًا عن النفس. ويُشكل السجن انعكاسًا للمجتمع، فهناك جناح "ملكي" للسجناء المرفهين، وجناح "شعبي" للفقراء.
تم ترشيح الفيلم لجائزة أفضل فيلم إفريقي، وأفضل ممثل أسيوي من ضمن جوائز "سبتيموس" في هولندا عام ٢٠٢٢، وتم ترشيحه لجائزة أفضل فيلم روائي في مهرجان البحر األحمر السينمائي الدولي، المملكة العربية السعودية ٢٠٢١.

ومن المقرر أن تعرض الأفلام بمقرات معهد جوته بالقاهرة بالدقي وشارع البستان بوسط البلد، وأيضا بسينما زاوية بشارع عماد الدين، وفي الإسكندرية بمقر معهد جوته الإسكندرية، ومكتبة الإسكندرية، ومركز الجيزويت الثقافي، وسيكون الحضور
متاح للجمهور بدون حجز مسبق.

تعرف جدول عروض أسبوع أفلام جوته ٢٠۲٣ في القاهرة


تعرف جدول عروض أسبوع أفلام جوته ٢٠۲٣ في القاهرة


تعرف جدول عروض أسبوع أفلام جوته ٢٠۲٣ في القاهرة



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