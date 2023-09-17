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8 أفلام طويلة تتنافس في المسابقة الرسمية لـ مهرجان الغردقة السينمائي

9/17/2023 2:25:59 PM
(MENAFN- Youm7) يشهد مهرجان الغردقة لسينما الشباب برئاسة الكاتب والسيناريست محمد الباسوسي منافسة بين 8 أعمال على جوائز الفيلم الطويل "المسابقة الرسمية"، وذلك خلال الدورة الأولى، والتي تقام في الفترة من 21 الي 26 سبتمبر الجاري بمدينة السحر والجمال الغردقة.
وقال الباسوسي إن لجنة التحكيم
تشكلت برئاسة المخرج والمنتج الأرميني جيفان أفيتسيان، مدير محطة "يركرميديا" التليفزيونية الشهيرة بأرمينيا، وهو فنان متعدد المواهب، تحمل أفلامه رسائل مناهضة لكل أشكال العنف والعنصرية، وتضم اللجنة
في عضويتها كل من النجمة داليا البحيري، والمخرج الجزائري صالح إسعاد.

وقال الناقد السينمائي محمد السيد عبد الرحيم المدير الفني للمهرجان أن القائمة تضم أفلامًا مهمة، شاركت في مهرجانات دولية وحصد فيها جوائز، إضافة إلى
فيلمين عرض عالمي أول في الغردقة، وهما
الفيلم المصري "السيرة العباسية" والهندي "كل ذلك في رأسك" .

وأضاف أن المسابقة
تضم أيضًا أفلام "مذكرات بولينا" من كرواتيا، و"قصة"
المغرب، و"أبناء رمسيس" فرنسا، و"وآخر السعاة" من العراق، و"الحراسة الليلية" ألمانيا، اضافة الى الفيلم الوثائقي "لستُ لقيطًا" إنتاج لبنان ـ رومانيا.
أوضح أن المهرجان يضم 3 مسابقات، الاولى للفيلم الطويل روائي ووثائقي، والثانية
لفيلم القصير،
بالإضافة لمسابقة أفلام الطلبة، كما تمنح لجنة التحكيم المسابقة الرسمية جائزة خضراء لافضل فيلم يتناول قضية تتعلق بالبيئة.

وإشار
المدير الفني للمهرجان إلى إقامة قسم رسمي خارج المسابقة، ويعرض فيه أربعة
أفلام مهمة، رأت إدارة المهرجان انها أعمال جديرة بالمشاهدة في الغردقة السينمائي، وهي الفيلم السوري "بوح"، والتونسي "وحلة"، و"حياة جديدة"
من ايطاليا، وفيلم "المستشفى" انتاج
المصري السعودي.

٨ أفلام طويلة تتنافس في المسابقة الرسمية لمهرجان الغردقة السينمائي


٨ أفلام طويلة تتنافس في المسابقة الرسمية لمهرجان الغردقة السينمائي


٨ أفلام طويلة تتنافس في المسابقة الرسمية لمهرجان الغردقة السينمائي



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