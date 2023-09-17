الفريدو وصوت وصورة والعودة وزينهم مسلسلات الأوف سيزون على قنوات المتحدة

ويفتتح موسم الأوف سيزون على قنوات المتحدة مسلسل "55 مشكلة حب" بعرض أولى حكاياته التي تحمل اسم "ألفريدو" المقرر عرضها يوم 24 سبتمبر الجارى على قناة ON والعمل مأخوذ عن كتاب 55 مشكلة حب، للدكتور مصطفى محمود ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإنتاج أحمد عبد العاطى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، وهو مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية من 10 حلقات تعرض على مدار أسبوعين.

حكاية "الفريدو" مكونة من 10 حلقات، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وورشته حيث شارك بتأليف وكتابة الحلقات سارة مصباح وإخراج عصام نصار، وبطولة إلهام شاهين، أحمد فهمي، ندا موسي، أمير شاهين، فتوح أحمد، روان الغابة، ياسمين بن داود، محمد السويسي، أحمد فريد، عابد عنان، إنجي كيوان، محسن صبرى وعدد آخر من الفنانين.





ثانى المسلسلات التي انطلق تصويرها خلال الأيام الماضية للعرض في الأوف سيزون على قنوات المتحدة هو "صورت وصورة" بطولة حنان مطاوع، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج توبة، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى ويشارك في بطولة العمل نجلاء بدر، صدقى صخر، مراد مكرم، وليد فواز، محمد كيلانى، ناردين فرج، ولاء الشريف، محمد كيلانى، وآدم الشرقاوى وعدد آخر من الفنانين.

مسلسل العودة" أيضًا من الأعمال التي حجزت مكانها للعرض في الأوف سيزون على قنوات المتحدة، حيث يتواصل تصوير مشاهده حاليًا، وهو بطولة شريف سلامة، تارا عماد، وليد فواز، صفاء الطوخى، حمزة العيلى، عصام السقا، محمد عبد العظيم وعدد آخر من الفنانين، وتأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

رابع مسلسلات الأوف سيزون هو "زينهم" بطولة أحمد داود والذى انطلق تصويره أمس السبت للعرض قريباً، ويشارك في بطولته كريم قاسم وسلمى أبو ضيف وعدد آخر من الفنانين وهو تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج يحيى إسماعيل و إنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى، ويسجل العمل أولى بطولات أحمد داود في الدراما.







