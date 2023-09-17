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برنامج عروض مهرجان الغردقة السينمائى مطبوع على كارنيهات الحضور حفاظا على البيئة

9/17/2023 2:25:59 PM
(MENAFN- Youm7) قررت إدارة مهرجان الغردقة الأول لسينما الشباب وضع برنامج عروضه وكتالوج الأفلام عبر مطبوع على كارنيهات حضور المهرجان، وذلك مساهمة من المهرجان في مبادرات الحفاظ على البيئة في مدينة السحر والجمال الغردقة.



وقال الكاتب والسيناريست محمد الباسوسي، رئيس المهرجان، إن حماية البيئة ودعم مبادرات الحفاظ عليها تعد من الأهداف الأساسية لمهرجان الغردقة السينمائي.



وأشار إلى تخصيص المهرجان لجائزة خضراء تمنحها لجنة تحكيم المسابقة الرسمية لأفضل فيلم يعالج قضية تتعلق بالدفاع عن البيئة.



تقام الدورة الأولى من مهرجان الغردقة لسينما الشباب في الفترة من 21 الي 26 سبتمبر الجاري، وتنظمه مؤسسة فنون للثقافة والإعلام، يقام المهرجان برعاية من وزارة الثقافة المصرية ووزارة السياحة والآثار ووزارة الشباب والرياضة ومحافظة البحر الأحمر ومجموعة صن رايز وإير كايرو وترافلوكس ترافل وساند سيتى وبلو وافز وماجيك فارما، ومؤسسة ملليميتر السعودية.











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