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رامى جمال يروج لأغنيته الجديدة هيبدأ يتكلم.. ويكشف موعد طرحها

9/17/2023 2:25:59 PM
(MENAFN- Youm7) روج الفنان رامى جما ، لأغنيته الجديدة باسم "هيبدأ يتكلم"، وكشف عن موعد طرحها من خلال حسابه على تويتر، ونشر صورة لبوستر الأغنية وكتب قائلاً: "ميعادنا يوم 19 إن شاء الله".

طرح رامى جمال، مؤخرًا أغنية حكايتنا منهية، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، و تعاون فيها مع الشاعر محمد أبو نعمة، وألحان رامي جمال، وتوزيع النابلسي.

كما طرح النجم رامي جمال أحدث أغانيه التي تحمل اسم "كلمة سلام" عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وهى من كلمات الشاعر الغنائي محمد جمعة، وتوزيع أدهم دهيمة وإلهامي دهيمة، وميكس وماستر احمد حسام، والأغنية من ألحان رامي جمال.

ومن أغانيه الجديدة أغنية
"عاملة إيه"، وطرحها على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وهى من كلمات أحمد العزب وألحان أحمد العدل وتوزيع إلهامى دهيمة وأحمد حسام، وهى الأغنية الأولى التى يقوم بطرحها من إنتاج شركته الجديدة بعد انفصاله عن الشركة الإنتاجية الأخيرة .

كما احتفل النجم رامي جمال مؤخرًا بمرور 20 عاما على صداقته بالنجم تامر عاشور، ونشر صورتين تجمعه بتامر عبر حسابه على "إنستجرام"، معلقًا عليها: "20 سنة عشرة.. 20 سنة حلمنا فيهم بحاجات ومن كرم ربنا علينا حققنا جزء منها 20 سنة أخوات وأصدقاء".وتابع: "ربنا يكرمنا وننجح أكتر ونحقق أكتر شعور ممتع لما ندخل كلية واحدة زمان ويبقي اللي بينا حلم واحد والزمن مغيرناش، لا أقولكم غيرنا شعرنا راح بس وراكم وراكم في الأحزان والرومانسية".


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