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متسلل بكيس قمامة يثير الجدل فى أسبوع الموضة بنيويورك.. افتكروه موديل

9/17/2023 2:25:55 PM
(MENAFN- Youm7) انتشر مقطع فيديو مثير للجدل من أسبوع الموضة في نيويورك على وسائل التواصل الاجتماعي، ويظهر الفيديو، الذي حصد أكثر من 6 ملايين مشاهدة، محتالا وهو يتمشى بثقة على المدرج في أسبوع الموضة في نيويورك، كان هذا الشخص يرتدي كيس قمامة شفافًا وقبعة استحمام وردية اللون. ومع ذلك، ما كان مثيرًا للاهتمام هو أنه لم يتمكن أحد من الجمهور من اكتشاف أن الأمر كان جزءًا من مزحة ولا علاقة له بالعرض.





جانب من الفيديو


ومن المثير للدهشة أن عددًا قليلاً جدًا من الناس في الحشد أدركوا أنه لم يكن عارضًا في هذا الحدث؛ بل كان الجمهور يهتف ويستمتع بما يراه، وتمشى المحتال على مدرج الأزياء بشكل لا تشوبه شائبة، مستقطباً الهتافات وجذب الأضواء، حتى تدخل الأمن في النهاية واصطحبه إلى الخارج.




حقيقة المتسلل


ووفقًا لموقع "dailyo" فإنه بعد انتشار فيديو الواقعة تمكن عدد قليل من المستخدمين ذوي النظرة الثاقبة من التعرف على الرجل والتعرف عليه كشخصية شهيرة على الإنترنت تدعى فريد باير. يتمتع فريد بمتابعة كبيرة، مع أكثر من 65 ألف متابع على انستجرام وما يقرب من 300 ألف مشترك على يوتيوب. وهو معروف بمشاركة مقاطع فيديو مزحة على قناته على يوتيوب.










لم يكن هذا هو الحدث الوحيد المثير للجدل في أسبوع الموضة. وفي وقت سابق، خرجت إحدى المتظاهرات في عرض أزياءach 202 إلى المنصة حاملة لافتة كتب عليها ach: Leather Kills"، بينما قام متظاهر آخر بطلاء جسده ليبدو كالجلد المسلوخ. وذكرت صحيفة مترو البريطانية على موقعها الإلكتروني أن اللافتة التي كتب عليها الجملة نفسها كانت احتجاجا على استخدام فراء وجلود الحيوانات في صناعة الملابس.











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