متسلل بكيس قمامة يثير الجدل فى أسبوع الموضة بنيويورك.. افتكروه موديل

متسلل بكيس قمامة يثير الجدل فى أسبوع الموضة بنيويورك.. افتكروه موديل
التاريخ
9/17/2023 2:25:55 PM
(MENAFN- Youm7) انتشر مقطع فيديو مثير للجدل من أسبوع الموضة في نيويورك على وسائل التواصل الاجتماعي، ويظهر الفيديو، الذي حصد أكثر من 6 ملايين مشاهدة، محتالا وهو يتمشى بثقة على المدرج في أسبوع الموضة في نيويورك، كان هذا الشخص يرتدي كيس قمامة شفافًا وقبعة استحمام وردية اللون. ومع ذلك، ما كان مثيرًا للاهتمام هو أنه لم يتمكن أحد من الجمهور من اكتشاف أن الأمر كان جزءًا من مزحة ولا علاقة له بالعرض.
جانب من الفيديو
ومن المثير للدهشة أن عددًا قليلاً جدًا من الناس في الحشد أدركوا أنه لم يكن عارضًا في هذا الحدث؛ بل كان الجمهور يهتف ويستمتع بما يراه، وتمشى المحتال على مدرج الأزياء بشكل لا تشوبه شائبة، مستقطباً الهتافات وجذب الأضواء، حتى تدخل الأمن في النهاية واصطحبه إلى الخارج.
حقيقة المتسلل
ووفقًا لموقع "dailyo" فإنه بعد انتشار فيديو الواقعة تمكن عدد قليل من المستخدمين ذوي النظرة الثاقبة من التعرف على الرجل والتعرف عليه كشخصية شهيرة على الإنترنت تدعى فريد باير. يتمتع فريد بمتابعة كبيرة، مع أكثر من 65 ألف متابع على انستجرام وما يقرب من 300 ألف مشترك على يوتيوب. وهو معروف بمشاركة مقاطع فيديو مزحة على قناته على يوتيوب.
لم يكن هذا هو الحدث الوحيد المثير للجدل في أسبوع الموضة. وفي وقت سابق، خرجت إحدى المتظاهرات في عرض أزياءach 202 إلى المنصة حاملة لافتة كتب عليها ach: Leather Kills"، بينما قام متظاهر آخر بطلاء جسده ليبدو كالجلد المسلوخ. وذكرت صحيفة مترو البريطانية على موقعها الإلكتروني أن اللافتة التي كتب عليها الجملة نفسها كانت احتجاجا على استخدام فراء وجلود الحيوانات في صناعة الملابس.
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