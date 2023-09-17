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الجميلات من الشاشة إلى الجبهة.. هكذا دعمت الفنانات الوطن خلال حرب أكتوبر

9/17/2023 2:25:55 PM
(MENAFN- Youm7) "القوة الناعمة" مصطلح يطلق على الفن والفنانين لقدرتهم على إحداث التغييرات في المجتمع من خلال أعمالهم الفنية، ولكن هذه القوة الناعمة يكون لها تأثيرها أيضًا حين تلتحم بالمجتمع وتلعب دورًا إنسانيًا في أرض الواقع، وهو ما شهدته مصر خلال العديد من المناسبات والمواقف والتي كان أبرزها حرب أكتوبر 1973، فبين صفوف المقاتلين كان هناك الكثير من الفنانين من ممثلين وشعراء وأدباء وغيرهم، وفي صفوف الدعم
كانت هناك العديد من الفنانات اللائي دعمن المصابين وذويهم وتطوعن لتمريضهم. ويستعرض" اليوم السابع" أبرز مساهمات الفنانات اللائى شاركن فى حرب أكتوبر بأدوار مميزة مليئة بالإنسانية وحب الوطن.

الفنانة تحية كاريوكا

للوهلة الأولى قد تظن أن هذه الصورة الجادة جدًا بملابس التمريض للفنانة الراحلة تحية كاريوكا التقطت خلال عمل فني، ولكن الحقيقة أنها التقطت خلال فترة الحرب، حيث سبق وذكرت مجلة الكواكب أن الفنانة كانت من بين الفنانات اللائي تطوعن في التمريض خلال فترة الحرب.


تحية كاريوكا

هذا العطاء ليس غريبًا على الفنانة التي حصلت على لقب
مناضلة الحرب،
حيث إنها عرفت بجرأتها وشجاعتها ووطنيتها التي كان يعرفها الجميع عنها، حيث إنها كان تقوم بالعديد من المهام المختلفة مثل تهريب الأسلحة إلى الاسماعلية بسيارتها وذلك قبل ثورة يوليو، فكانت تضع روحها دائماً فداء الوطن.

الفنانة فاتن حمامة

لعبت الفنانة الراحلة فاتن حمامة دوراً إنسانيا في حرب السادس من أكتوبر حيث إنها كانت من أوائل المتطوعين لجمعية الهلال الأحمر، وذلك لتلقى التدريب لتمريض المصابين والجرحى، وكانت تقوم بزيارة المستشفيات لدعم أبطال الحرب، وذلك إلى جانب جمعها للتبرعات وحملات تجميع كبار النجوم والكتاب والروائيين لتدوين ما كان يحدث بشكل حقيقي دون زيف أو تخيل.


فاتن حمامة الفنانة نادية لطفي

لم تكن الفنانة الراحلة نادية لطفي مساندة للحرب بأعمالها الفنية فقط منها "جيوش الشمس" والذي احتوى على مشاهد حقيقية من الحرب، بل كانت من أبرز الفنانات اللائي تطوعن لمساعدة رجال الجيش المصري في الحرب، حيث إنها كانت معروف أنها دائما متواجدة على الجبهة في جميع الحروب لمساعدة المصابين، بتمريضهم، وكانت ترجع لتجمع التبرعات من الفنانين وشراء ما يستلزم الجنود والرجوع مرة أخرى للجبهة، كما أنها كانت تنظم حملات دعم من الفنانين لزيارة المرض في المستشفيات لدعمهم وتقويتهم، لم تقم بذلك فقط، بل كانت تتحدث مع الجنود لتسجل منهم شهاداتهم عن الحرب، وذلك من خلال زيارتها لمستشفى القصر العيني.

نادية لطفى

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