6 نصائح وتغييرات في الحياة اليومية تجنبك مشكلة الذقن المزدوجة

6 نصائح وتغييرات في الحياة اليومية تجنبك مشكلة الذقن المزدوجة
التاريخ
9/17/2023 2:25:55 PM
(MENAFN- Youm7) الذقن المزدوجة أو اللغد يقصد بها تراكم الدهون أو ترهل الجلد تحت الذقن، ما يؤدي إلى ظهور طبقة إضافية أو تجاعيد تحت الذقن، قد يشعر الأشخاص الذين يعانون من الذقن المزدوجة بعدم الراحة أو الانخفاض في الثقة بالنفس.
والتخلص من الذقن المزدوجة قد يكون تحديًا للكثير من الأشخاص الذين يعانون من هذه المشكلة. لذا نقدم بعض النصائح والحيل التي يمكن أن تساعد في التقليل من ظهور الذقن المزدوجة وفقًا لموقع "Stylecraze": ممارسة التمارين الرياضية لعضلات الوجه:
قد تساعد تمارين مثل رفع الذقن وتمارين الفم والشفتين في تقوية العضلات المحيطة بالذقن وشد الجلد في تلك المنطقة. تقنية التدليك
يُعتقد أن تدليك الذقن بلطف بواسطة الأصابع أو أدوات التدليك المخصصة يمكن أن يحسن من تدفق الدم وشد العضلات في تلك المنطقة.
تدليك الوجه خسارة الوزن
إذا كانت الذقن المزدوجة مرتبطة بزيادة في الوزن، فإن خسارة الوزن بطريقة صحية ومتوازنة قد تساعد في تقليل ظهورها. تجنب وضعية الجلوس السيئة
الجلوس لفترات طويلة بوضعية غير صحيحة يمكن أن يسهم في ترهل العضلات في منطقة الذقن وزيادة ظهور الذقن المزدوجة. حافظ على وضعية جيدة للجلوس وحاول تجنب الانحناء الزائد للأمام. استخدام منتجات التجميل المناسبة
هناك منتجات تجميلية تعمل على شد الجلد وتقليل ظهور الذقن المزدوجة، مثل كريمات الشد والمصل الذي يحتوي على مكونات مثل الكافيين والزيوت الطبيعية. الاهتمام بالتغذية السليمة والماء
تناول غذاء صحي وغني بالفواكه والخضروات والبروتينات، وشرب كمية كافية من الماء يمكن أن يساعد في تحسين مرونة الجلد وتقليل ظهور الذقن المزدوجة.
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