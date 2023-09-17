الجلود موضة في خريف 2023.. اعرفى أبرز التريندات والأفكار

الجلود موضة في خريف 2023.. اعرفى أبرز التريندات والأفكار
التاريخ
9/17/2023 2:25:55 PM
(MENAFN- Youm7) العام الماضي كانت الجلود موضة مميزة في الجو البارد، وكانت مميزة بالعديد من الألوان المختلفة والمميزة، ومع استقبال خريف 2023 ، تظهر الجلود كموضة عالمية من جديد لهذا الخريف المميز، حيث ستحتل القطع الجلدية دائماً مكان الملابس الخفيفة، ولكن بدلاً من القطع الجلدية النموذجية التي اعتدنا على رؤيتها، تدور عناصر هذا الموسم حول ظهور العديد من الأنماط المختلفة، حيث القطع الجلدية في تصاميم وألوان أنثوية جديدة وممتعة، مما أعطانا مثال فريد عن كيفية التألق بالجلد في ملابس موضة خريف 2023 للفتيات، ويستعرض اليوم السابع بعض الأنماط المختلفة للأزياء الجلدية، وذلك وفقاً لما نشره موقع "glam". قطع جلدية ملونة
أسهل طريقة لارتداء قطعة جلدية أنثوية هي استبدال الألوان الداكنة بلون أكثر إشراقا ملونا غير معتادا، بدلا من الجلد الأسود الكلاسيكي، اختاري لونا جريئا باللون الوردي أو الأحمر لإضفاء مظهر مختلف على قطعتك.
الجلد الملون الجلد على الجينز
إحدى الاتجاهات التي تكتسب شعبية هو إعطاء إطلالتك الجلدية لمسة ممتعة ومميزة، سواء قمت بإضافة نسيج أو طباعة أو دمجها مع مواد أخرى، فإن إعادة مزج الجلود الخاصة بك هي طريقة سهلة لدمج المزيد من الأنوثة في قطعك، خاصة الجلد مع الجينز والذي يعتبر موضة خريف 2023 .
الجلد على الجينز الجلد الخفيف
يمكن ارتداء فساتين جلدية انسيابية بخطوط ناعمة تتحرك مثل أي قطعة من الحرير أو الساتان، مثل الفساتين القصيرة أو الفساتين الطويلة وحتى البدل الكاملة للفتيات، فتتميز خامة الجلد الخفيف بأنها مثالية لفصل الخريف وقبل بداية فصل الشتاء.
الجلد الخفيف الجاكيت الجلد القصير
خاصة في وقت الليل والسهرات والحفلات، لطالما كانت السترات قطعة جلدية أساسية، ولكن في خريف 2023، يمكن أن يضيف لمسة أنثوية أنيقة، حيث ظهرت الجواكت الجلدية القصيرة، والتي تتناسب جيدا مع البنطلونات أو الأجزاء السفلية الجلدية الأخرى أو حتى ارتدائها على الفساتين البيزيك الصيفية، يمكنك ارتداء ملابسك المفضلة ذات الخصر العالي مع بلوزة قصيرة للحصول على مظهر أنيق.
الجاكيت الجلد القصير الجلد المطرز
الجلد في حد ذاته مادة خام وحادة تضفي لمسة رائعة على مظهرك، فإن إضافة لمسة من اللؤلؤ أو الزينة أو الرتوش يمكن أن يمنحها أسلوبا فريدا وأنثويا، أو أضيفي هذه اللمسات الممتعة أو الأحجار الكريمة الملونة أو الخيوط للتطريز للحصول على شيء أكثر نعومة وأقل صلابة.
الجلد المطرز
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