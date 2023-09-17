الجلود موضة في خريف 2023.. اعرفى أبرز التريندات والأفكار

أسهل طريقة لارتداء قطعة جلدية أنثوية هي استبدال الألوان الداكنة بلون أكثر إشراقا ملونا غير معتادا، بدلا من الجلد الأسود الكلاسيكي، اختاري لونا جريئا باللون الوردي أو الأحمر لإضفاء مظهر مختلف على قطعتك.

إحدى الاتجاهات التي تكتسب شعبية هو إعطاء إطلالتك الجلدية لمسة ممتعة ومميزة، سواء قمت بإضافة نسيج أو طباعة أو دمجها مع مواد أخرى، فإن إعادة مزج الجلود الخاصة بك هي طريقة سهلة لدمج المزيد من الأنوثة في قطعك، خاصة الجلد مع الجينز والذي يعتبر موضة خريف 2023 .

يمكن ارتداء فساتين جلدية انسيابية بخطوط ناعمة تتحرك مثل أي قطعة من الحرير أو الساتان، مثل الفساتين القصيرة أو الفساتين الطويلة وحتى البدل الكاملة للفتيات، فتتميز خامة الجلد الخفيف بأنها مثالية لفصل الخريف وقبل بداية فصل الشتاء.

خاصة في وقت الليل والسهرات والحفلات، لطالما كانت السترات قطعة جلدية أساسية، ولكن في خريف 2023، يمكن أن يضيف لمسة أنثوية أنيقة، حيث ظهرت الجواكت الجلدية القصيرة، والتي تتناسب جيدا مع البنطلونات أو الأجزاء السفلية الجلدية الأخرى أو حتى ارتدائها على الفساتين البيزيك الصيفية، يمكنك ارتداء ملابسك المفضلة ذات الخصر العالي مع بلوزة قصيرة للحصول على مظهر أنيق.

الجلد في حد ذاته مادة خام وحادة تضفي لمسة رائعة على مظهرك، فإن إضافة لمسة من اللؤلؤ أو الزينة أو الرتوش يمكن أن يمنحها أسلوبا فريدا وأنثويا، أو أضيفي هذه اللمسات الممتعة أو الأحجار الكريمة الملونة أو الخيوط للتطريز للحصول على شيء أكثر نعومة وأقل صلابة.



