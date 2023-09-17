Sunday, 17 September 2023 11:48 GMT

الجلود موضة في خريف 2023.. اعرفى أبرز التريندات والأفكار

9/17/2023 2:25:55 PM
(MENAFN- Youm7) العام الماضي كانت الجلود موضة مميزة في الجو البارد، وكانت مميزة بالعديد من الألوان المختلفة والمميزة، ومع استقبال خريف 2023 ، تظهر الجلود كموضة عالمية من جديد لهذا الخريف المميز، حيث ستحتل القطع الجلدية دائماً مكان الملابس الخفيفة، ولكن بدلاً من القطع الجلدية النموذجية التي اعتدنا على رؤيتها، تدور عناصر هذا الموسم حول ظهور العديد من الأنماط المختلفة، حيث القطع الجلدية في تصاميم وألوان أنثوية جديدة وممتعة، مما أعطانا مثال فريد عن كيفية التألق بالجلد في ملابس موضة خريف 2023 للفتيات، ويستعرض اليوم السابع بعض الأنماط المختلفة للأزياء الجلدية، وذلك وفقاً لما نشره موقع "glam".

قطع جلدية ملونة

أسهل طريقة لارتداء قطعة جلدية أنثوية هي استبدال الألوان الداكنة بلون أكثر إشراقا ملونا غير معتادا، بدلا من الجلد الأسود الكلاسيكي، اختاري لونا جريئا باللون الوردي أو الأحمر لإضفاء مظهر مختلف على قطعتك.


الجلد الملون الجلد على الجينز

إحدى الاتجاهات التي تكتسب شعبية هو إعطاء إطلالتك الجلدية لمسة ممتعة ومميزة، سواء قمت بإضافة نسيج أو طباعة أو دمجها مع مواد أخرى، فإن إعادة مزج الجلود الخاصة بك هي طريقة سهلة لدمج المزيد من الأنوثة في قطعك، خاصة الجلد مع الجينز والذي يعتبر موضة خريف 2023 .


الجلد على الجينز الجلد الخفيف

يمكن ارتداء فساتين جلدية انسيابية بخطوط ناعمة تتحرك مثل أي قطعة من الحرير أو الساتان، مثل الفساتين القصيرة أو الفساتين الطويلة وحتى البدل الكاملة للفتيات، فتتميز خامة الجلد الخفيف بأنها مثالية لفصل الخريف وقبل بداية فصل الشتاء.


الجلد الخفيف الجاكيت الجلد القصير

خاصة في وقت الليل والسهرات والحفلات، لطالما كانت السترات قطعة جلدية أساسية، ولكن في خريف 2023، يمكن أن يضيف لمسة أنثوية أنيقة، حيث ظهرت الجواكت الجلدية القصيرة، والتي تتناسب جيدا مع البنطلونات أو الأجزاء السفلية الجلدية الأخرى أو حتى ارتدائها على الفساتين البيزيك الصيفية، يمكنك ارتداء ملابسك المفضلة ذات الخصر العالي مع بلوزة قصيرة للحصول على مظهر أنيق.


الجاكيت الجلد القصير الجلد المطرز

الجلد في حد ذاته مادة خام وحادة تضفي لمسة رائعة على مظهرك، فإن إضافة لمسة من اللؤلؤ أو الزينة أو الرتوش يمكن أن يمنحها أسلوبا فريدا وأنثويا، أو أضيفي هذه اللمسات الممتعة أو الأحجار الكريمة الملونة أو الخيوط للتطريز للحصول على شيء أكثر نعومة وأقل صلابة.


الجلد المطرز



MENAFN17092023000132011024ID1107085015

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث