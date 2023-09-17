لو عايز تجدد أو تختار سيراميك مطبخك اعرف أحدث الاتجاهات لعام 2023

لو عايز تجدد أو تختار سيراميك مطبخك اعرف أحدث الاتجاهات لعام 2023
التاريخ
9/17/2023 2:25:55 PM
(MENAFN- Youm7) المطبخ، الذي يعتبر غالبًا قلب المنزل، تطور في السنوات الأخيرة ليصبح أكثر من مجرد مساحة للطهي،
مع تحول المعيشة ذات المخطط المفتوح إلى سمة مميزة للمنازل الحديثة، تحول المطبخ إلى مركز للتجمعات العائلية والترفيه والإبداع.
تلعب الجوانب الجمالية والوظيفية لتصميم
المطبخ
دورًا حاسمًا في هذا التحول، ولا يوجد عنصر يساهم في شكل ومظهر المطبخ أكثر من البلاط.
مع دخولنا عام 2023، ظهرت اتجاهات مبتكرة لبلاط المطبخ لتلبية متطلبات الحياة المعاصرة بدءًا من بلاط مترو الأنفاق الكلاسيكي إلى بلاط الفسيفساء الجميل والبلاط المستطيل المصنوع من الحجر أو البورسلين أو بلاط السيراميك الذي يحاكي الخشب، وعادت تصميمات البلاط التقليدية ولكن مع لمسة عصرية إضافية.
في التقرير التالي من موقع "emctiles" نستعرض أبرز اتجاهات بلاط وأرضيات المطبخ لهذا العام: النمط المهندسى
من الاتجاهات الشائعة هذا العام، التصاميم الهندسية سواء كانت التي تحتوى على أشكال معقدة أو خطوط بسيطة، أو أشكال سداسية، أو أشكال متعرجة، وقد تحدث ضجة كبيرة خلال تصاميم مساحة المطبخ، والتى تعطى الكثير من اللمسات العصرية للمطبخ بعيدا عن الشكل التقليدي، والتي تكون قادرة على تلبية كل الأذواق.
إحياء الفن القديم
نمط هندسى
من المعروف أن عند التفكير في الديكورات، فأن إحياء الشكل القديم والفن المستوحى من الطراز الماضى يعطى جمال مع لمسة من الحنين من الماضى، ومن السهل إقرانها بالأجهزة الحديثة و خزائن المطبخ، مع جعل المظهر أنيق للغاية، بشكل البلاط التعيق بشكل ريفى محبب للنفس.
العناصر التركيبية
طراز قديم
عند التصميم يعتبر إحساس اللمس جزء أساسى، من خلال اختيار البلاط المنقوش أو الغير لامع على حسب التفضيل، ويعتبر البلاط المزخرف يعطى بعد خلاب للمطبخ، ويعطى عمق وشخصية، سواء كان به خشونة دقيقة لشكل الحجر الطبيعى أو لمسة ناعمة بشكل هادئ، مما يرفع من أجواء المساحة ويعطى شعور أكبر مع الاهتمام البصرى للشكل.
العناصر التركيبية
البلاط المستدام
قد يهتم من يريد أن يصمم مطبخه بنوعية البلاط الذى يوضع في المطبخ، الذى يكون معاد تدويره، مثل الزجاج أو السيراميك ويكون صديق للبيئة، مما يجعل الشخص يلتزم بالأخلاقيات مع الحصول على لسمات جمالية أنيقة.
عوامل المتانة
البلاط المستدام
يعتبر أمر المتانة شيء هام لأن المطبخ به الكثير من الحركة مما يجعل الحاجة للحصول على بلاط مقاوم للخدش أمر ضرورى أو يكون ضد البقع والتآكل، مما يجعل المطبخ يعيش لسنوات عديدة محافظ على شكله ورونقه.
اتجاهات الألوان
المتانة
أشكال أحادية اللون
تتزايد أنظمة الألوان البسيطة والقوية أحادية اللون، مما يعطى العديد من الدرجات للون الواحد، لأعطاء أحساس بالتماسك والأتساع، سواء كان اللون رمادى أو أبيض لخلق شكل ومظهر عصرى وأنيق.
ألوان جريئة
أحادية اللون
قد يحب البعض أن يكون المطبخ يحتوى على لون جرئ نابض بالحياة والكثير من الحيوية، مثل اللون الأزرق الساطع والأخضر الزاهى والأصفر، مما يعطى الكثير من الحيوية للمطبخ، لأعطاء المزيد من السحر الريفى المحبب لدى الكثرين، والبعض قد يختار ألوان محايدة.
لون جرئ
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