لو عايز تجدد أو تختار سيراميك مطبخك اعرف أحدث الاتجاهات لعام 2023

مع دخولنا عام 2023، ظهرت اتجاهات مبتكرة لبلاط المطبخ لتلبية متطلبات الحياة المعاصرة بدءًا من بلاط مترو الأنفاق الكلاسيكي إلى بلاط الفسيفساء الجميل والبلاط المستطيل المصنوع من الحجر أو البورسلين أو بلاط السيراميك الذي يحاكي الخشب، وعادت تصميمات البلاط التقليدية ولكن مع لمسة عصرية إضافية.



في التقرير التالي من موقع "emctiles" نستعرض أبرز اتجاهات بلاط وأرضيات المطبخ لهذا العام:



من الاتجاهات الشائعة هذا العام، التصاميم الهندسية سواء كانت التي تحتوى على أشكال معقدة أو خطوط بسيطة، أو أشكال سداسية، أو أشكال متعرجة، وقد تحدث ضجة كبيرة خلال تصاميم مساحة المطبخ، والتى تعطى الكثير من اللمسات العصرية للمطبخ بعيدا عن الشكل التقليدي، والتي تكون قادرة على تلبية كل الأذواق.



نمط هندسى

من المعروف أن عند التفكير في الديكورات، فأن إحياء الشكل القديم والفن المستوحى من الطراز الماضى يعطى جمال مع لمسة من الحنين من الماضى، ومن السهل إقرانها بالأجهزة الحديثة و خزائن المطبخ، مع جعل المظهر أنيق للغاية، بشكل البلاط التعيق بشكل ريفى محبب للنفس.



طراز قديم

عند التصميم يعتبر إحساس اللمس جزء أساسى، من خلال اختيار البلاط المنقوش أو الغير لامع على حسب التفضيل، ويعتبر البلاط المزخرف يعطى بعد خلاب للمطبخ، ويعطى عمق وشخصية، سواء كان به خشونة دقيقة لشكل الحجر الطبيعى أو لمسة ناعمة بشكل هادئ، مما يرفع من أجواء المساحة ويعطى شعور أكبر مع الاهتمام البصرى للشكل.



العناصر التركيبية



قد يهتم من يريد أن يصمم مطبخه بنوعية البلاط الذى يوضع في المطبخ، الذى يكون معاد تدويره، مثل الزجاج أو السيراميك ويكون صديق للبيئة، مما يجعل الشخص يلتزم بالأخلاقيات مع الحصول على لسمات جمالية أنيقة.



البلاط المستدام

يعتبر أمر المتانة شيء هام لأن المطبخ به الكثير من الحركة مما يجعل الحاجة للحصول على بلاط مقاوم للخدش أمر ضرورى أو يكون ضد البقع والتآكل، مما يجعل المطبخ يعيش لسنوات عديدة محافظ على شكله ورونقه.



المتانة

تتزايد أنظمة الألوان البسيطة والقوية أحادية اللون، مما يعطى العديد من الدرجات للون الواحد، لأعطاء أحساس بالتماسك والأتساع، سواء كان اللون رمادى أو أبيض لخلق شكل ومظهر عصرى وأنيق.



أحادية اللون

قد يحب البعض أن يكون المطبخ يحتوى على لون جرئ نابض بالحياة والكثير من الحيوية، مثل اللون الأزرق الساطع والأخضر الزاهى والأصفر، مما يعطى الكثير من الحيوية للمطبخ، لأعطاء المزيد من السحر الريفى المحبب لدى الكثرين، والبعض قد يختار ألوان محايدة.







