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وزير السياحة والآثار يلتقى بسفير الأرجنتين بالقاهرة لبحث تعزيز التعاون

9/17/2023 2:25:51 PM
(MENAFN- Youm7) استقبل، اليوم، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، السفير جونزالو أوريولابيتا سفير دولة الأرجنتين بالقاهرة، وذلك لمناقشة آليات تعزيز التعاون الثنائي المشترك بين البلدين في مجال السياحة والآثار وبحث سبل دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة من الأرجنتين إلى مصر.



وحضر اللقاء من سفارة الأرجنتين السيد خوسيه فلوريس نائب السيد السفير، والسيد سيرو روميني الملحق الثقافي بالسفارة، وحضر من الوزارة الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والأستاذة يمنى البحار مساعد الوزير للشئون الفنية وشئون مكتب الوزير، والسفير خالد ثروت مستشار الوزير للعلاقات الدولية الخارجية والمُشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة.





وقد استهل أحمد عيسى اللقاء، بالترحيب بالسفير والوفد المرافق له، مؤكداً على عمق العلاقات التي تربط بين البلدين في العديد من المجالات والتي من بينها مجال السياحة والآثار.



وأشار الوزير إلى أن مستجدات حركة السياحة الوافدة لمصر من الأرجنتين تشهد زيادة ملحوظة خلال الفترة الماضية، آملاً أن تشهد الفترة القادمة مزيد من التعاون لجذب عدد أكبر من السائحين الأرجنتيين لزيارة مصر والاستمتاع بمقوماتها السياحية والأثرية المتنوعة.



وتناول اللقاء أيضاً بحث تعزيز سبل التعاون بين البلدين في مجال العمل الأثري، حيث تم الإشارة إلى عمل عدد من البعثات الأثرية من الأرجنتين في ترميم بعض المقابر الأثرية الموجودة بمحافظة الأقصر والتي من المقرر أن يتم افتتاحها قريباً بعد الإنتهاء من مشروع ترميمها وصيانتها.



كما تم مناقشة مقترح مشاركة الوزارة في أحد المعارض السياحية التي سوف يتم تنظيمها في الأرجنيتن وسيقدم فرصة جيدة للقاء شركاء المهنة هناك لمناقشة تعزيز سبل التعاون لجذب مزيد من الحركة الوافدة منها إلى المقصد السياحي المصري.



وتم أيضاً مناقشة أهمية دراسة مقترح إقامة معرض مؤقت للآثار المصرية بالأرجنتين ليكون فرصة لإبراز الحضارة المصرية القديمة وتعريف الشعب الأرجنتيني بها عن قرب والترويج للمقصد السياحي المصري ولاسيما السياحة الثقافية التي تعد أحد الشرائح المستهدفة وفقاً للاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر.



ومن جانبه، أكد السفير جونزالو أوريولابيتا على أن المقصد السياحي المصري يعد مقصداً هاماً بالنسبة للسائحين في بلاده لما يتمتع به من مقومات سياحية وأثرية متنوعة وفريدة، كما تحدث عن شغف شعب الأرجنتين بالحضارة المصرية القديمة ودراستهم للتاريخ المصري القديم في المدارس مما يخلق لديهم شغف كيير لزيارة مصر والتعرف عما درسوه عنها على أرض الواقع، مؤكداً على حرص بلاده على تقوية وتعزيز العلاقات الثنائية المختلفة التي تربط بين البلدين ودعم أواصر التعاون بينهما.



وأشار إلى توقعاته بأن تشهد الحركة السياحية الوافدة منها إلى مصر زيادة خلال الفترة المقبلة.









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