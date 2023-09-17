اتحاد المصارف العربية يشارك فى اجتماعات مجلس محافظي البنوك بالجزائر







والتقى رئيس الاتحاد والأمين العام خلال الاجتماعات بالأمس محافظى المصارف المركزية العربية ورؤساء هيئات رقابية دولية وقيادات مصرفية عربية.





وأفاد بيان للاتحاد أن وفد الاتحاد بحث خلال لقاءاته فى مجالات التعاون بين اتحاد المصارف العربية من جهة، وبين السلطات الرقابية والتنظيمية المصرفية من جهة أخرى، ومناقشة القضايا المشتركة، خصوصا فى ما يتعلق بالتشريعات والقواعد المصرفية الدولية الجديدة، وعلى رأسها قضايا الامتثال، وكيفية تطبيقها من قبل المصارف العربية.





كما ناقش مع بعض محافظى البنوك المركزية الخليجية إعمال مكتب المقر الإقليمى لاتحاد المصارف العربية فى مدينة الرياض، والذى تم افتتاحه رسمياً الشهر الحالى خلال المؤتمر المصرفى الخليجى 2023 فى الرياض، ودور هذا المقر فى تعزيز التعاون بين المصارف العربية.





وقد تم التنسيق والاتفاق على عقد منتديات مصرفية متخصصة فى كل من جمهورية مصر العربية وتونس وقطر.



