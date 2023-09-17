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اتحاد المصارف العربية يشارك فى اجتماعات مجلس محافظي البنوك بالجزائر

9/17/2023 2:25:51 PM
(MENAFN- Youm7) شارك رئيس اتحاد المصارف العربية محمد الاتربى والامين العام الدكتور وسام فتوح فى اجتماعات الدورة السابعة والأربعين لمجلس محافظى المصارف المركزية العربية
والمؤسسات النقدية العربية، الذى نظمه صندوق النقد العربى، فى الجزائر العاصمة، بمشاركة محافظ البنك المركزى المصرى حسن عبدالله وسفير مصر فى الجزائر، ومشاركة محافظى البنوك المركزية العربية وهيئات رقابية دولية وصندوق النقد الدولى، اليوم الأحد 17 سبتمبر 2023.



والتقى رئيس الاتحاد والأمين العام خلال الاجتماعات بالأمس محافظى المصارف المركزية العربية ورؤساء هيئات رقابية دولية وقيادات مصرفية عربية.


وأفاد بيان للاتحاد أن وفد الاتحاد بحث خلال لقاءاته فى مجالات التعاون بين اتحاد المصارف العربية من جهة، وبين السلطات الرقابية والتنظيمية المصرفية من جهة أخرى، ومناقشة القضايا المشتركة، خصوصا فى ما يتعلق بالتشريعات والقواعد المصرفية الدولية الجديدة، وعلى رأسها قضايا الامتثال، وكيفية تطبيقها من قبل المصارف العربية.


كما ناقش مع بعض محافظى البنوك المركزية الخليجية إعمال مكتب المقر الإقليمى لاتحاد المصارف العربية فى مدينة الرياض، والذى تم افتتاحه رسمياً الشهر الحالى خلال المؤتمر المصرفى الخليجى 2023 فى الرياض، ودور هذا المقر فى تعزيز التعاون بين المصارف العربية.


وقد تم التنسيق والاتفاق على عقد منتديات مصرفية متخصصة فى كل من جمهورية مصر العربية وتونس وقطر.



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