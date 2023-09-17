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صعود 10 قطاعات بالبورصة بجلسة الأحد على رأسها التعبئة والتغليف

9/17/2023 2:25:50 PM
(MENAFN- Youm7) تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية ، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، إذ ارتفعت 10 قطاعات على رأسها الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 2.4%، أعقبه قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 2.2%، يليه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 2.1%، وصعد قطاع العقارات، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1.2%، وقفز قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1%.



كما صعدت قطاعات المنسوجات والسلع المعمرة، والبنوك، والخدمات التعليمية بنسبة 0.6%، 0.4%، 0.1%، على التوالي، وأخيرًا قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.01%، فيما تراجع قطاعا الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.7%، وهبطت قطاعات التجارة والموزعون، ومواد البناء، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.5%، 0.4%، 0.3%، على التوالي، بينما استقر قطاع السياحة والترفيه.



وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 12 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.326 تريليون جنيه.



وبلغ حجم التداول على الأسهم 834.2 مليون ورقة مالية بقيمة 2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 77.9 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 87.68% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.22%، والعرب على 10.1%، واستحوذت المؤسسات على 18.28% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 81.71%.



ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 1.4 مليون جنيه، 37.5 مليون جنيه، 34.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 11.4 مليون جنيه، 46.5 مليون جنيه، 15.9 مليون جنيه، على التوالي.



ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 19668 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 23716 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 8232 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.40% ليغلق عند مستوى 3854 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 5682 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 5677 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 1391 نقطة.







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