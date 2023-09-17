التخطيط: نسبة الإنجاز فى مشروعات حياة كريمة بمدينة دمنهور تصل لـ95%

ويستهدف تغيير حياة أكثر من 58 مليون مواطن، من إحداث طفرة شاملة للبنية التحتية والخدمات الأساسية والارتقاء بجودة حياة المواطنين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإحداث تغيير إيجابي في مستوى معيشتهم، وخلق واقع جديد من التنمية الشاملة المستدامة لهذه التجمعات الريفية المحلية.

وعن مشروعات حياة كريمة في مدينة دمنهور أوضحت وزارة التخطيط في تقرير لها أن بلغت نسبة التنفيذ في توسعات محطة مياه (عقد 4) بقدرة 51 ألف م3/يوم بنسبة إنجاز 60%، بقرية الأبعادية، وبلغت نسبة الإنجاز في توسعات محطة معالجة الصرف الصحي بطاقة إضافية 70 ألف م3/يوم بنسبة 80% للأعمال المدنية، والوحدة الاجتماعية بنسبة إنجاز 95%.

وعن المشروعات التي بدأت في دخول الخدمة، أشار التقرير إلى مشروع تأهيل وتبطين ترعة الأبعادية بطول 3.2 كم، ومركز طب الأسرة ومجمع خدمات المواطنين (المركز التكنولوجي)، الذي يضم خدمات (الشهر العقاري، التموين، التضامن الاجتماعي، الوحدة المحلية، السجل المدني)، ومجمع الخدمات الزراعية الذي يضم (وحدة بيطرية،جمعية زراعية، مركز إرشاد زراعي)، ونقطة الإسعاف ووحدة الإطفاء، ومركز الشباب الذي يضم 2 ملعب ومركز للتخاطب وتنمية المهارات والتكامل الحسي، و"كشك كتابك" المزود بساحة للقراءة تستوعب 100 شخص.

وأوضح التقرير أنه تم تطوير مدرسة الأبعادية الابتدائية المشتركة بعدد 33 فصل تستوعب 1700 طالب، والمدرسة الإعدادية المشتركة بعدد 22 فصل تستوعب 1250 طالبًا، ومركز الخدمات البريدية، والسوق الذي يضم 21 محل تجاري، فضلاً عن الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعي وشبكة الألياف الضوئية بالقرية، كما زار الوفد مخبز القرية الذي يعمل بالغاز الطبيعي، بطاقة إنتاجية 27 ألف رغيف يومياً، وموقف القرية الذي يعمل بالطاقة الشمسية ويستوعب 40 سيارة.



عن إجمالي مشروعات " حياة كريمة" بمركز دمنهور، يصل إلى 660 مشروعًا تنمويًا تستفيد منها 61 قرية، بهدف تحسين جودة الحياة في قرى المركز، مشيرًا إلى أن قطاع الصرف الصحي ومياه الشرب يتضمن تغطية كافة القرى بالصرف الصحي، وتنفيذ 4 محطات معالجة للصرف الصحي، و56 مشروعًا لمد وتدعيم شبكات المياه، وتطوير محطة مياه، بهدف توفير مياه الشرب النقية لقرى المركز.