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حفل إطلاق رواية السرعة القصوى صفر لـ أشرف العشماوي بمبنى قنصلية.. السبت

9/17/2023 2:25:47 PM
(MENAFN- Youm7) يقام حفل إطلاق رواية "السرعة القصوى صفر" للكاتب الروائي أشرف العشماوي، الصادرة عن الدار المصرية اللبنانية، في تمام الساعة السابعة مساء يوم السبت الموافق 23 سبتمبر الحالى، بمبنى قنصلية بوسط البلد، ويدير الحوار الإعلامية منى سراج، وستتم مناقشة الرواية مع فقرة للأسئلة من الحاضرين، كما ستتوفر الرواية للشراء للحصول على توقيع خاص من الروائي أشرف العشماوي.



تدور أحداث رواية "السرعة القصوى صفر" حول قصة أسرة مصرية عاشت في حي جاردن سيتي بالقاهرة قبل ثورة يوليو بسنوات طويلة وعانت بعدها أعوامًا كثيرة، أحداث غريبة وشخصيات مُركبة تشابكت مصائرها حتى النهاية، وما بين الحقيقة والخيال يسرد العشماوي خيوط الحكاية وينسج فصولها على مهل، يروي لنا قصص الطفولة والغرام والمغامرة والهروب والجريمة والمؤامرة وصراعات السياسة مع السُّلطة الدينية على مقعد وحيد من خلال تصوير دقيق لمجتمع غربت شمسه منذ سنوات بعيدة لكن دفئها لم يبرد بعد.



رواية تشبه جذع شجرة عجوز يضرب بجذوره في أرض التاريخ، راح المؤلف يدق عليه بمعول خفيف، لتتشكل منه شخصيات روايته وتتدفق حكاياتها وتُرسم صُورها وتتحرك أحداثُها في مشهدية عالية بأصوات أبطالها الأربعة، وعلى هامش من مقاطع الإذاعة المصرية عبر ثلاثين عامًا، حتى يصل بك إلى النهاية لتفاجَأ أن القصة لم تبدأ بعد، وأن كل ما فات ربما كان مجرد مقدمة، وأن بقية أحداثها لا تزال مستمرة.



أشرف العشماوى؛ قاض مصري، من مواليد عام 1966، درس القانون بكلية الحقوق جامعة القاهرة، وعقب تخرجه عمل لفترة بسيطة محاميا تحت التمرين، ثم انتقل للعمل بجريدة الأهرام بقسم الميكروفيلم، بعدها التحق بالنيابة العامة حيث عمل محققًا جنائيا لسنوات طويلة، شارك خلالها فى تحقيق معظم قضايا الرأى العام فى مصر بحقبة التسعينيات وحتى منتصف الألفية الجديدة.



وصدر له روايات منها رواية "سيدة الزمالك" و"تويا" التى رشحت ضمن القائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية البوكر عام 2012، كما حصل العشماوى على جائزة أفضل رواية بمعرض القاهرة الدولى للكتاب عام 2014 عن روايته "البارمان" وجائزة أفضل رواية تاريخية من ملتقى البحرين عام 2019 عن روايته "كلاب الراعى".







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