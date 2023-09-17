مؤتمر قصيدة النثر يطرح الجزء الخامس من أنطولوجيا القصيدة فى دورته السابعة

مؤتمر قصيدة النثر يطرح الجزء الخامس من أنطولوجيا القصيدة فى دورته السابعة
التاريخ
9/17/2023 2:25:46 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت اللجنة العليا لمؤتمر قصيدة النثر المصرية في دورته السابعة، برئاسة الشاعر عادل جلال، عن غلاف الجزء الخامس من موسوعة الدورة السابعة وتحمل اسم "أنطولوجيا قصيدة النثر المصرية.. ينابيع تصنع نهرا"، والتي صدرت عن دار النسيم للنشر والتوزيع، وتصميم الغلاف للدكتورة هند سمير.
وجاء على غلاف الجزء الخامس من الموسوعة نقرأ:
تتمتع قصيدة النثر المصرية بقوة وتنوع مدهشين بغض النظر عن الذائقة التي لا تزال مأزومة - حتى بين المتخصصين - في مصر وغيرها، فلكل شاعر وشاعرة مذاقه الخاص وموقفه الجمالي ومرجعيته في إبداعه، حتى في سياق المرجعيات المعرفية والفنية المشتركة، وقد فرضت هذه القصيدة وجودها".
انطولوجيا قصيدة النثر
وكان المؤتمر أصدر فى دورته الأخيرة كتاب أنطولوجيا قصيدة النثر المصرية، وتضم نصوصاً للشعراء المصريين المشاركين في هذه الدورة والأبحاث والشهادات النقدية التي سوف تشهدها فعالياته على مدار ثلاثة أيام، إضافة إلى كتاب يضم شهادات لمجموعة من شعراء السبعينيات، شاركوا في الدورة السابقة، وتحدثوا عن تجاربهم الشعرية، ومراحل التكوين والنشأة والبدايات، وأهم العلامات الرئيسية فيها، على المستوى الفني والفكري والاجتماعي، وذلك في إطار "مسار" الذي وضعه المؤتمر عنواناً لهذه التجارب.
ويهدف المؤتمر إلى التأكيد على هذا الوجود متعدد الوجوه والرؤى في كل مكان في مصر من خلال دوراته السابقة.. هذه هي الدورة السابعة، وهذا هو الجزء الخامس من موسوعة أنطولوجيا قصيدة النثر المصرية.
ومن المقرر أن تنطلق الدورة السابعة من مؤتمر قصيدة النثر المصرية، خلال الفترة من 19 وحتى 21 سبتمبر الجاري، في بيت السناري الأثري بمنطقة السيدة زينب بالقاهرة، وتحمل اسم الشاعر الكبير "عزت عامر"، تحت شعار "فى الإبداع متسع للجميع" بعد توقف دام لسنوات بسبب جائحة كورونا، يعد مؤتمر قصيدة النثر بمثابة مهرجان ثقافي أهلي يقام سنويًا، حيث يجمع المهتمين بالشعر خاصة قصيدة النثر من كل الأقطار العربية، تحت إشراف منسق عام المؤتمر الشاعر عادل جلال.
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