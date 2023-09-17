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مؤتمر قصيدة النثر يطرح الجزء الخامس من أنطولوجيا القصيدة فى دورته السابعة

9/17/2023 2:25:46 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت اللجنة العليا لمؤتمر قصيدة النثر المصرية في دورته السابعة، برئاسة الشاعر عادل جلال، عن غلاف الجزء الخامس من موسوعة الدورة السابعة وتحمل اسم "أنطولوجيا قصيدة النثر المصرية.. ينابيع تصنع نهرا"، والتي صدرت عن دار النسيم للنشر والتوزيع، وتصميم الغلاف للدكتورة هند سمير.



وجاء على غلاف الجزء الخامس من الموسوعة نقرأ:
تتمتع قصيدة النثر المصرية بقوة وتنوع مدهشين بغض النظر عن الذائقة التي لا تزال مأزومة - حتى بين المتخصصين - في مصر وغيرها، فلكل شاعر وشاعرة مذاقه الخاص وموقفه الجمالي ومرجعيته في إبداعه، حتى في سياق المرجعيات المعرفية والفنية المشتركة، وقد فرضت هذه القصيدة وجودها".







انطولوجيا قصيدة النثر




وكان المؤتمر أصدر فى دورته الأخيرة كتاب أنطولوجيا قصيدة النثر المصرية، وتضم نصوصاً للشعراء المصريين المشاركين في هذه الدورة والأبحاث والشهادات النقدية التي سوف تشهدها فعالياته على مدار ثلاثة أيام، إضافة إلى كتاب يضم شهادات لمجموعة من شعراء السبعينيات، شاركوا في الدورة السابقة، وتحدثوا عن تجاربهم الشعرية، ومراحل التكوين والنشأة والبدايات، وأهم العلامات الرئيسية فيها، على المستوى الفني والفكري والاجتماعي، وذلك في إطار "مسار" الذي وضعه المؤتمر عنواناً لهذه التجارب.



ويهدف المؤتمر إلى التأكيد على هذا الوجود متعدد الوجوه والرؤى في كل مكان في مصر من خلال دوراته السابقة.. هذه هي الدورة السابعة، وهذا هو الجزء الخامس من موسوعة أنطولوجيا قصيدة النثر المصرية.



ومن المقرر أن تنطلق الدورة السابعة من مؤتمر قصيدة النثر المصرية، خلال الفترة من 19 وحتى 21 سبتمبر الجاري، في بيت السناري الأثري بمنطقة السيدة زينب بالقاهرة، وتحمل اسم الشاعر الكبير "عزت عامر"، تحت شعار "فى الإبداع متسع للجميع" بعد توقف دام لسنوات بسبب جائحة كورونا، يعد مؤتمر قصيدة النثر بمثابة مهرجان ثقافي أهلي يقام سنويًا، حيث يجمع المهتمين بالشعر خاصة قصيدة النثر من كل الأقطار العربية، تحت إشراف منسق عام المؤتمر الشاعر عادل جلال.







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