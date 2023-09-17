طرح ترجمة أحدث روايات بول أوستر بومغارتنر في معرض الرياض للكتاب 2023

تأتى رواية Baumgartner بومغارتنر بعد مرور ست سنوات على صدور روايته 1234 والتى صدر لها ترجمة عربية عن منشورات المتوسط.

تدور أحداث رواية Baumgartner حول بومغارتنر، البالغ من العمر 71 عامًا، والذى يكافح من أجل العيش فى غياب زوجته آنا، التى قُتلت قبل تسع سنوات.





وقال الناشر، "إنها رواية غنية بالحنان والذكاء، وعين أوستر الحريصة على الجمال فى أصغر اللحظات العابرة من الحياة العادية، يتساءل بومغارتنر: لماذا نتذكر لحظات معينة وننسى أخرى؟".

وأضاف، "نحن سعداء لأنه فى هذه المرحلة من مسيرة بول أوستر الطويلة، أنتج هذه المنمنمة الدافئة والرائعة. بومغارتنر هى تحفة فنية متأخرة، تتألم مع اهتزازات الحب الدائم".





بول بنجامين أوستر، كاتب ومخرج أمريكى مولود فى 3 فبراير1947، اشتهر بكتاباته خليط بين العبثية، الوجودية، وأدب الجريمة والبحث عن الهوية والمعانى الإنسانية. ولبول أوستر أكثر من ثلاثين مؤلفاً، ترجمت إلى أكثر من أربعين لغة، منها العربية، عُرف، العام 1982، بروايته "ابتكار العزلة"؛ وهى أشبه بسيرة ذاتية يحاول فيها استيضاح ملامح شخصية والده، وحقق شهرة عالمية، العام 1983، بروايته "ثلاثية نيويورك" المستوحاة من نوع الرواية البوليسية، وأبرز أعماله ثلاثية نيويورك (1987)، قصر القمر (1989)، موسيقى الصدفة (1990)، كتاب الأوهام (2002) و حماقات بروكلين (2005). تُرجمت كتبه لأكثر من أربعين لغة.