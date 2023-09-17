طرح ترجمة أحدث روايات بول أوستر بومغارتنر في معرض الرياض للكتاب 2023

طرح ترجمة أحدث روايات بول أوستر بومغارتنر في معرض الرياض للكتاب 2023
التاريخ
9/17/2023 2:25:46 PM
(MENAFN- Youm7) أعلن المترجم سعد البازعى، عن طرح الترجمة العربية لأحدث روايات الكاتب الأمريكي بول أوستر Baumgartner بومغارتنر، تزامنا مع معرض الرياض الدولي للكتاب 2023، والتي ستطرحها دار كلمات للنشر، في السعودية.
تأتى رواية Baumgartner بومغارتنر بعد مرور ست سنوات على صدور روايته 1234 والتى صدر لها ترجمة عربية عن منشورات المتوسط.
تدور أحداث رواية Baumgartner حول بومغارتنر، البالغ من العمر 71 عامًا، والذى يكافح من أجل العيش فى غياب زوجته آنا، التى قُتلت قبل تسع سنوات.
رواية بومغارتنر للكاتب بول أوستر
وقال الناشر، "إنها رواية غنية بالحنان والذكاء، وعين أوستر الحريصة على الجمال فى أصغر اللحظات العابرة من الحياة العادية، يتساءل بومغارتنر: لماذا نتذكر لحظات معينة وننسى أخرى؟".
وأضاف، "نحن سعداء لأنه فى هذه المرحلة من مسيرة بول أوستر الطويلة، أنتج هذه المنمنمة الدافئة والرائعة. بومغارتنر هى تحفة فنية متأخرة، تتألم مع اهتزازات الحب الدائم".
بول أوستر
بول بنجامين أوستر، كاتب ومخرج أمريكى مولود فى 3 فبراير1947، اشتهر بكتاباته خليط بين العبثية، الوجودية، وأدب الجريمة والبحث عن الهوية والمعانى الإنسانية. ولبول أوستر أكثر من ثلاثين مؤلفاً، ترجمت إلى أكثر من أربعين لغة، منها العربية، عُرف، العام 1982، بروايته "ابتكار العزلة"؛ وهى أشبه بسيرة ذاتية يحاول فيها استيضاح ملامح شخصية والده، وحقق شهرة عالمية، العام 1983، بروايته "ثلاثية نيويورك" المستوحاة من نوع الرواية البوليسية، وأبرز أعماله ثلاثية نيويورك (1987)، قصر القمر (1989)، موسيقى الصدفة (1990)، كتاب الأوهام (2002) و حماقات بروكلين (2005). تُرجمت كتبه لأكثر من أربعين لغة.
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