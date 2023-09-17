من هو بانكسي الحقيقي؟ شائعات وراء فنان الشارع

من هو بانكسي الحقيقي؟ شائعات وراء فنان الشارع
التاريخ
9/17/2023 2:25:46 PM
(MENAFN- Youm7) بانكسي هو فنان شارع مشهور عالميًا معروف بجدارياته السياسية التي ظهرت في مواقع حضرية متنوعة مثل لندن ولوس أنجلوس وبريستول وكييف ونيويورك وشيكاغو ونيو أورليانز وباريس وكاليه وفلسطين وبيت لحم، ويباع فنه بأسعار مرتفعة في سوق الفن، وعلى الرغم من شهرته وثروته، يظل الفنان لغزًا كاملاً يبدو أن القليل من الجمهور يعرفون من هو ويواصل العمل تحت حجاب من الغموض، مما يسمح له بإنتاج فن الشارع في مواقع غير مخططة دون أن يتعرض للملاحقة القضائية
وكتب فنان الشارع بانكس خلال إحدى المقابلات:“إذا كنت تريد أن تقول شيئًا وتجعل الناس يستمعون، فعليك أن ترتدي قناعًا إذا كنت تريد أن تكون صادقًا، عليك أن تعيش كذبة"، هذا لم يمنع المشجعين الفضوليين من محاولة التعرف على هويته الحقيقية، مع العديد من الأسماء التي ظهرت على مر السنين، وهنا بعض من المتنافسين الأكثر احتمالا وفقا لموقع روبن جونينجهام
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إحدى النظريات الأكثر ترجيحًا هي أن بانكسي قد يكون هو روبن جونينجهام، وهو فنان شارع معروف ولد في ييت، بالقرب من بريستول ,تشير العديد من الدلائل إلى جونينجهام فعلى سبيل المثال، اعترف بانكسي في إحدى المقابلات بأنه نشأ في بلدة صغيرة في جنوب إنجلترا، وقام بأول فن له في الشوارع كفنان جرافيتي في شوارع بريستول قبل أن ينتقل إلى لندن. وفي الوقت نفسه، انتشرت صورة جونينجهام مع علب الرش والاستنسل المشابهة لأسلوب بانكسي عبر الإنترنت في عام 2004 ، وفي عام 2016، أجرت جامعة الملكة مارجريت في لندن دراسة طابقت بين حياة بانكسي وجونينجهام
روبن جونينجهام
روبن ديل ناجا
تكهن البعض بأن بانكسي يمكن أن يكون روبن ديل ناجا المغني الرئيسي لفرقة الهيب هوب البريطانية Massive Attack
فهو مثل بانكسي، ينحدر من بريستول، وتحدث علنًا عن كونه فنان جرافيتي يُدعى 3D في المدينة قبل الانضمام إلى Massive Attackجاءت فكرة كونه بانكسي الحقيقي بعد مقابلة مع دي جي جولدي، الذي أشار إلى اسم بانكسي الحقيقي، ب"روب" وهو تصغير "روبن" قائلاً: "لا أقصد التقليل من احترام روب، أعتقد أنه فنان لامع. أعتقد أنه قلب عالم الفن رأساً على عقب»، ومع ذلك، نفى ديل ناجا بشدة هذه المزاعم.
روبن ديل ناجا
جيمي هيوليت
المنافس الموسيقي الآخر الذي كان يشتبه في أنه بانكسي هو قائد فرقة Gorillaz جيمي هيوليت وقد بدأت النظرية بعد عمل أحد خبراء الطب الشرعي، الذي ربط بين هيوليت وبانكسي وقد ظهر اتصال آخر عندما ظهرت أعمال بانكسي الفنية في بعض مقاطع الفيديو الموسيقية الخاصة بالفرقة، بما في ذلك فيديو "غدًا يأتي اليوم"، مما فتح المزيد من التكهنات حول وجود صلة بين الشخصين،
ومع ذلك، تم رفض هذه الاقتراحات من قبل وكيل الدعاية لبانكسي
جيمى هيوليت
تييري جيتا
هناك بعض النظريات المتداولة بأن بانكسي هو فنان الشارع تييري جيتا المقيم في لوس أنجلوس، والمعروف أيضًا باسم برين واش، والذي ظهر في الفيلم الوثائقي لبانكسي عام 2010 بعنوان "الخروج من متجر الهدايا"، جادل المعجبون بأن الفيلم الوثائقي بأكمله كان مجرد خدعة، لأن جوتا كان في الواقع بانكسي الحقيقي، ولكن تم نفي الشائعات إلى حد كبير.
تييرى جيتا
هل يمكن أن يكون مجموعة أشخاص؟
إحدى النظريات المحتملة هي أن بانكسي في الواقع ليس مجرد فنان واحد، بل مجموعة من الأفراد الذين ينفذون فن الشارع في مواقع مختلفة، وفي أوقات مختلفة من العام وفي الواقع، اقترح الفنان كريس هيلي أن بانكسي قد يكون امرأة مسؤولة عن مجموعة من الفنانين في الفيلم الوثائقي Banksy Does New York، بحجة أن بانكسي الحقيقي هي امرأة شقراء تظهر في الفيلم، لكن هذه النظرية تم دحضها إلى حد كبير.
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