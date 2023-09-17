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من هو بانكسي الحقيقي؟ شائعات وراء فنان الشارع

9/17/2023 2:25:46 PM
(MENAFN- Youm7) بانكسي هو فنان شارع مشهور عالميًا معروف بجدارياته السياسية التي ظهرت في مواقع حضرية متنوعة مثل لندن ولوس أنجلوس وبريستول وكييف ونيويورك وشيكاغو ونيو أورليانز وباريس وكاليه وفلسطين وبيت لحم، ويباع فنه بأسعار مرتفعة في سوق الفن، وعلى الرغم من شهرته وثروته، يظل الفنان لغزًا كاملاً يبدو أن القليل من الجمهور يعرفون من هو ويواصل العمل تحت حجاب من الغموض، مما يسمح له بإنتاج فن الشارع في مواقع غير مخططة دون أن يتعرض للملاحقة القضائية

وكتب فنان الشارع بانكس خلال إحدى المقابلات:“إذا كنت تريد أن تقول شيئًا وتجعل الناس يستمعون، فعليك أن ترتدي قناعًا إذا كنت تريد أن تكون صادقًا، عليك أن تعيش كذبة"، هذا لم يمنع المشجعين الفضوليين من محاولة التعرف على هويته الحقيقية، مع العديد من الأسماء التي ظهرت على مر السنين، وهنا بعض من المتنافسين الأكثر احتمالا وفقا لموقع
thellector.

روبن جونينجهام

إحدى النظريات الأكثر ترجيحًا هي أن بانكسي قد يكون هو روبن جونينجهام، وهو فنان شارع معروف ولد في ييت، بالقرب من بريستول ,تشير العديد من الدلائل إلى جونينجهام فعلى سبيل المثال، اعترف بانكسي في إحدى المقابلات بأنه نشأ في بلدة صغيرة في جنوب إنجلترا، وقام بأول فن له في الشوارع كفنان جرافيتي في شوارع بريستول قبل أن ينتقل إلى لندن. وفي الوقت نفسه، انتشرت صورة جونينجهام مع علب الرش والاستنسل المشابهة لأسلوب بانكسي عبر الإنترنت في عام 2004 ، وفي عام 2016، أجرت جامعة الملكة مارجريت في لندن دراسة طابقت بين حياة بانكسي وجونينجهام


روبن جونينجهام


روبن ديل ناجا

تكهن البعض بأن بانكسي يمكن أن يكون روبن ديل ناجا المغني الرئيسي لفرقة الهيب هوب البريطانية Massive Attack
فهو مثل بانكسي، ينحدر من بريستول، وتحدث علنًا عن كونه فنان جرافيتي يُدعى 3D في المدينة قبل الانضمام إلى Massive Attackجاءت فكرة كونه بانكسي الحقيقي بعد مقابلة مع دي جي جولدي، الذي أشار إلى اسم بانكسي الحقيقي، ب"روب" وهو تصغير "روبن" قائلاً: "لا أقصد التقليل من احترام روب، أعتقد أنه فنان لامع. أعتقد أنه قلب عالم الفن رأساً على عقب»، ومع ذلك، نفى ديل ناجا بشدة هذه المزاعم.


روبن ديل ناجا


جيمي هيوليت

المنافس الموسيقي الآخر الذي كان يشتبه في أنه بانكسي هو قائد فرقة Gorillaz جيمي هيوليت وقد بدأت النظرية بعد عمل أحد خبراء الطب الشرعي، الذي ربط بين هيوليت وبانكسي وقد ظهر اتصال آخر عندما ظهرت أعمال بانكسي الفنية في بعض مقاطع الفيديو الموسيقية الخاصة بالفرقة، بما في ذلك فيديو "غدًا يأتي اليوم"، مما فتح المزيد من التكهنات حول وجود صلة بين الشخصين،
ومع ذلك، تم رفض هذه الاقتراحات من قبل وكيل الدعاية لبانكسي


جيمى هيوليت


تييري جيتا

هناك بعض النظريات المتداولة بأن بانكسي هو فنان الشارع تييري جيتا المقيم في لوس أنجلوس، والمعروف أيضًا باسم برين واش، والذي ظهر في الفيلم الوثائقي لبانكسي عام 2010 بعنوان "الخروج من متجر الهدايا"، جادل المعجبون بأن الفيلم الوثائقي بأكمله كان مجرد خدعة، لأن جوتا كان في الواقع بانكسي الحقيقي، ولكن تم نفي الشائعات إلى حد كبير.


تييرى جيتا


هل يمكن أن يكون مجموعة أشخاص؟

إحدى النظريات المحتملة هي أن بانكسي في الواقع ليس مجرد فنان واحد، بل مجموعة من الأفراد الذين ينفذون فن الشارع في مواقع مختلفة، وفي أوقات مختلفة من العام وفي الواقع، اقترح الفنان كريس هيلي أن بانكسي قد يكون امرأة مسؤولة عن مجموعة من الفنانين في الفيلم الوثائقي Banksy Does New York، بحجة أن بانكسي الحقيقي هي امرأة شقراء تظهر في الفيلم، لكن هذه النظرية تم دحضها إلى حد كبير.


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