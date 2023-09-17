كل ما تحتاج معرفته عن Usb-C الجديد فى Iphone 15 وأبرز مميزاته

ونشرت Apple وثيقة دعم جديدة تحتوي على تفاصيل حول منفذ USB-C الجديد لجهاز iPhone 15، يوضح مستند الدعم كيف يمكن لجهاز iPhone 15 الاتصال بشاشات العرض الخارجية، وتوضح Apple: "يمكنك توصيل جهاز iPhone الخاص بك بشاشات خارجية باستخدام موصل USB-C حتى تتمكن من مشاهدة الفيديو ورؤية الصور والمزيد على شاشة أكبر".

يستخدم منفذ USB-C الموجود في كل طراز iPhone 15 بروتوكول DisplayPort لدعم شاشات USB-C، لتوصيل جهاز iPhone 15 الخاص بك بشاشة عالية الدقة، تقول Apple إنه سيتعين عليك استخدام كابل USB-C يدعم USB 3.1 أو أعلى، الكابل المرفق مع جميع موديلات iPhone 15 يدعم USB 2 فقط، ولكن يمكنك شراء كابل USB 3.1 بشكل منفصل.

باستخدام كابل متوافق، يدعم كل iPhone 15 التوصيلات بمنفذ USB-C بدقة تصل إلى 4K ومعدلات تحديث 60 هرتز، علاوة على ذلك، يدعم iPhone 15 أيضًا شاشات HDR المتصلة عبر USB-C.

تقول Apple إنه يمكنك توصيل جهاز iPhone 15 الخاص بك بشاشة HDMI أو تلفزيون يدعم دقة 4K و60 هرتز، وعندما تقوم بتوصيل جهاز iPhone الخاص بك بشاشة خارجية، يمكنك اختيار عكس واجهة iPhone وكذلك مشاهدة الفيديو والصور على شاشة أكبر.

وهذه مجرد واحدة من المزايا العديدة التي تم فتحها من خلال تحول iPhone 15 وiPhone 15 Pro إلى USB-C، ويمكنك أيضًا شحن الأجهزة الأخرى، وفتح سرعات نقل أعلى على iPhone 15 Pro

