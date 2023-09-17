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هل سنرى مذنبًا أخضر نادرًا يضيء السماء قريبًا؟ اعرف التفاصيل

9/17/2023 2:25:42 PM
(MENAFN- Youm7) يمر المذنب نيشيمورا
في أول زيارة له للنظام الشمسي منذ أكثر من 400 عام، حيث اكتشف عالم الفلك الياباني هيديو نيشيمورا المذنب في 12 أغسطس، وبعد فترة وجيزة، تم العثور على صور له قبل اكتشافه تعود تاريخها إلى يناير، مما سمح لعلماء الفلك بتحديد مساره.



ووفقًا لما ذكره موقع "space"، فإن مسار المذنب نيشيمورا سيبقيه قريبا من الشمس في السماء كما لوحظ من الأرض، حيث سيتحرك بالقرب من الشمس أكثر من مدار عطارد هذا الشهر، ونظرًا لسطوع المذنب وقت اكتشافه، فمن الممكن أن يصبح ساطعًا بما يكفي لرؤيته بالعين المجردة، فهل سيكون مشهداً واضحا في سمائنا؟ على الاغلب لا لقربه من الشمس.



ولكن هناك احتمال أن يتألق نيشيمورا بشكل غير متوقع، إذا حدث ذلك، فقد نرى شيئًا خاصًا في غضون أسبوعين، ويكون لونه أخضر نادر.



عندما تكون المذنبات بعيدة عن الشمس، في أعماق الفضاء الجليدية، تكون في الأساس كرات ثلجية: كتل من الجليد والغبار والصخور المتبقية من تكوين النظام الشمسي.



عندما يقترب المذنب من الشمس، يبدأ سطحه بالتسخين، وتصبح الثلوج القريبة من السطح ساخنة و"متسامية"، وتتحول إلى غاز وتنفجر إلى الخارج من سطح المذنب، ثم تقوم الرياح الشمسية بدفع الغاز والغبار بعيدا عن الشمس، مما يعطي المذنب شكل ذيل، والذيول تشير دائمًا بعيدًا عن الشمس.










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