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تطوير خوارزمية للسيارات ذاتية القيادة تجعلها أكثر أمانًا

9/17/2023 2:25:42 PM
(MENAFN- Youm7) كشف فريق بحث في كلية تاندون للهندسة بجامعة نيويورك عن خوارزمية، تُعرف باسم التعلم الفوقي للتعزيز العصبي (NUMERLA) - يمكنها تطوير تكنولوجيا السيارات ذاتية القيادة .



ووفقًا لما ذكره موقع "techxplore"، أجرى البحث Quanyan Zhu، أستاذ مشارك في الهندسة الكهربائية وهندسة الكمبيوتر بجامعة نيويورك تاندون، وحاصل على درجة الدكتوراه، وقد ساعد الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي السيارات ذاتية القيادة على العمل في سيناريوهات متزايدة التعقيد، ما يسمح لها بمعالجة كميات هائلة من البيانات من أجهزة الاستشعار، وفهم البيئات المعقدة، والتنقل في شوارع المدينة مع الالتزام بقواعد المرور.



ومع ذلك، فعندما تغامر هذه المركبات خارج البيئات الخاضعة للرقابة وتدخل في فوضى حركة المرور في العالم الحقيقي، فإن أداء هذه المركبات يمكن أن يتعثر، مما قد يؤدي إلى وقوع حوادث.



تهدف الخوارزمية الجديدة
NUMERLA إلى سد الفجوة بين السلامة والقدرة على التكيف، وتحقق الخوارزمية ذلك من خلال التحديث المستمر لقيود السلامة في الوقت الفعلي، مما يضمن قدرة السيارات ذاتية القيادة على التنقل في سيناريوهات غير مألوفة مع الحفاظ على السلامة كأولوية قصوى.



يعمل إطار عمل NUMERLA على النحو التالي: عندما تواجه سيارة ذاتية القيادة بيئة متطورة، فإنها تستخدم الملاحظات لتعديل اعتقادها بشأن الوضع الحالي، وبناءً على هذا الاعتقاد، فإنها تقوم بالتنبؤ بأدائها المستقبلي ضمن إطار زمني محدد، ثم تبحث بعد ذلك عن قيود السلامة المناسبة وتقوم بتحديث قاعدة معارفها وفقًا لذلك.



يتم تعديل سياسة السيارة باستخدام تحسين المظهر الأمامي مع قيود السلامة، مما يؤدي إلى استراتيجية تحكم عبر الإنترنت دون المستوى الأمثل ولكنها آمنة تجريبيًا.









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