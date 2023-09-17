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تقرير: إيلون ماسك تعلم الحياة الاجتماعية من قراءة الكتب لكونه طفلاً وحيدا

9/17/2023 2:25:42 PM
(MENAFN- Youm7) كان الملياردير إيلون ماسك طفلاً وحيدًا، حيث إنه كان يكافح من أجل تكوين صداقات في المدرسة، وهذا يعني أيضًا أنه واجه صعوبة في فهم الإشارات الاجتماعية، وفقًا لسيرته الذاتية الجديدة التي كتبها والتر إيزاكسون.



ووفقًا لما ذكره موقع "business insider"، فإن والدة إيلون ماسك، ماي ماسك، وضعته في الحضانة عندما كان في الثالثة من عمره لأنه كان "فضوليًا" فكريًا، على الرغم من تحذيرات المدير من أنه سيواجه تحديات اجتماعية، كونه أصغر من أي شخص آخر في الفصل.



ويكتب إيزاكسون: "لقد كان خطأً"، مضيفًا: "لم يكن لدى "إيلون" أصدقاء"، وأرجع إيلون ماسك مشاكله لاحقا إلى إصابته بمتلازمة أسبرجر، وهو شكل من أشكال اضطراب طيف التوحد، مما تسبب في تحديات عاطفية واجتماعية جعلته "سيئًا في التقاط الإشارات الاجتماعية".



وقال إيلون ماسك لإيزاكسون: "كنت اتعامل مع الناس حرفيًا عندما يقولون شيئًا ما"، مضيفا "وفقط من خلال قراءة الكتب بدأت أتعلم أن الناس لا يقولون دائمًا ما يقصدونه حقًا."



ويكتب إيزاكسون: "كان لدى ماسك تفضيل للأشياء الأكثر دقة مثل الهندسة والفيزياء والبرمجة".



أخبرت ماي ماسك إيزاكسون أن إيلون ماسك "أصبح وحيدًا وحزينًا للغاية" عندما بدأ الذهاب إلى المدرسة، مضيفه "كان أخوته كيمبال وتوسكا يكوّنان صداقات في اليوم الأول ويعيدانهما إلى المنزل، لكن "إيلون" لم يحضر أصدقاء إلى المنزل أبدًا.. لقد أراد أن يكون لديه أصدقاء، لكنه لم يعرف كيف."



عندما كان إيلون ماسك مراهقًا، عاشت عائلته لفترة وجيزة في تورونتو، وأصر على اتباع أخته توسكا ماسك في النوادي والحفلات حتى لا يشعر بالوحدة، وفقًا للكتاب.



كانت توسكا ماسك تحب الخروج كثيرًا وتسمح لأخيها بالانضمام إليها، لكنها أمرته "بالبقاء على بعد 10 أقدام" منها "في جميع الأوقات.

كتب إيزاكسون أن " ماسك " كان يسير وراءها وخلف أصدقائها، حاملًا كتابًا ليقرأه كلما ذهبوا إلى نادٍ أو حفلة.











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