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لعبة Final Fantasy Vii Rebirth تصل لأجهزة Ps5 فى 29 فبراير المقبل

9/17/2023 2:25:41 PM
(MENAFN- Youm7) كشت تقرير حديث عن تحديد موعد طرح إصدار للجزء الثاني من ملحمة Final Fantasy VII الطموحة من Square Enix، حيث ستصل لعبة Final Fantasy VII Rebirth على أجهزة PlayStation 5 في 29 فبراير من العام المقبل



وقدمت شركة Sony نظرة أخرى على تكملة لعبة Final Fantasy VII Remake خلال أحدث عرض لحالة اللعب في شكل مقطع دعائى جديد، ويستمر البحث عن Sephiroth بعد هروب Cloud وYuffie وآخرين من Midgar، ويذهبون فى مغامرة تجوب العالم حيث يقطعون الحقول العشبية على دراجة تشوكوبو، ويستكشفون بيئات جديدة ويغطون الأرض على دراجة سيجواى.



ولإعطائك فكرة عن النطاق الذي نتعامل معه، ستقوم Square Enix بإصدار Final Fantasy VII Rebirth على قرصين، وقد كشف الناشر أيضًا أن هناك ما يقرب من 100 ساعة من اللعب هنا، ومع ذلك، فإن اللعبة لن تأخذ اللاعبين إلا إلى منتصف اللعبة الأصلية Final Fantasy VII.



وإذا لم تكن قد لعبت اللعبة السابقة، فقد تكون مهتمًا بالحصول على "حزمة مزدوجة" من Final Fantasy VII Remake Intergrade (الإصدار الذي تمت ترقيته) وFinal Fantasy VII Rebirth، كما أن الطلبات المسبقة مفتوحة الآن، وتتضمن الحزمة إمكانية الوصول الفوري إلى الإدخال الأول في هذه الثلاثية.











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