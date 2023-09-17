قانون المالكين والمستأجرين.. متى نصل لحل مرض؟

ما يزال قانون المالكين والمستأجرين يثير الجدل رغم تعديله أكثر من مرة خلال العقدين الماضيين وسط دعوات خبراء لفتح النقاش فيه مجددا بهدف معالجة بعض بنوده بما يتناسب مع أطراف المعادلة.



ويؤكد مالكو عقارات أن قيمة عقود التأجير منخفضة مقارنة بتكاليف العقار بينما يشكو مستأجرون من ارتفاعها إلى مستويات مبالغ فيها.



ويحضر صدى هذا الجدل بقوة بين أوساط القطاعات الاقتصادية لا سيما القطاعات التجارية والخدمية مقارنة ببقية القطاعات التي تحتكم لهذا القانون.



وقانون المالكين والمستأجرين كان يعد من القوانين المؤقتة التي أقرت العام 1952، وقبل أن يتحول إلى قانون ثابت نشر بالجريدة الرسمية العام 1994 تحت رقم 11، وخلال العقود الأخيرة تم إجراء تعديلات عديدة على القانون المعدل رقم 30 للعام 2000 ومعدل 2009 رقم 17 وقانون معدل 2010 رقم 43 ومعدل رقم 22 للعام 2011 والمعدل للعام 2013 تحت رقم 14.



ويرى رئيس غرفة تجارة الأردن خليل حاج توفيق أن القانون قديم وهو لا يحقق العدالة بين الطرفين، ويضر بمصالحهما على حد سواء وأنه يعيق الاستثمار وبات تحديا حقيقيا أمام القطاع التجاري.



وبين الحاج توفيق أن المستأجرين يتعرضون لتعسف من قبل بعض المالكين الذين يتعمدون استغلال شهرة بعض المحال ونشاط الحركة التجارية لديها من خلال قيامها برفع أسعار الإيجارات بنسب مبالغ فيها، إضافة إلى مصادرة بعض المالكين حق المستأجرين من الاستفادة من "الخلو" وتزايد شكاوى التجار من ذلك أخيرا.



وبحسب الحاج توفيق، تمثل المادة الخامسة من القانون نقطة الخلاف بالنسبة لغرفة التجارة ومختلف المستأجرين مع المالكين وتحديدا الجزء الذي يتعلق بالعقارات المؤجرة قبل ام بعد 31/8/2000.



وأعرب الحاج توفيق عن ترحيب غرفة التجارة بأي اجتماع يدعو الأطراف إلى النقاش بمشاركة اللجنة القانونية في مجلس النواب ولجنة الاقتصاد والاستثمار ووزارة العدل وغيرها من الجهات.



ودعا الحاج توفيق إلى ضرورة عقد لقاء عصف ذهني وطني وسريع حول القانون، إضافة إلى تعديل القانون الحالي وعرضه على الدورة العادية المقبلة لمجلس النواب بحيث يحقق العدالة بين الطرفين ويمنع تغول الطرفين على بعضهما وأن يضمن تحقيق العائد الاستثماري لكليهما، مشيرا إلى أن هناك لجنة قائمة مشكلة من قبل وزير العدل وجميع الأطراف.



وفي المقابل يرى رئيس جمعية مالكي العقارات والأراضي مازن الحديدي أن قانون المالكين والمستأجرين لم يحقق العدالة لطرفهما إذ إن القانون لا يوفر الحماية الكافية للمالكين إذ يمكن للمستاجر إنهاء عقد الاستئجار دون أن تترتب عليه أي مسؤوليات ما يلحق الضرر بالمالك، إضافة إلى حالات التأخر في إيفاء المستأجر بالتزاماته على المالك والتي تمنح المستأجر مرونة في حين أن الطرف الآخر عليه الانتظار حتى حكم القضاء والذي قد يستغرق سنوات طويلة ما يلحق الضرر به، علاوة على الضرر الذي تسبب به قانون الدفاع الذي تم العمل به خلال جائحة كورونا على المالكين على حساب المستأجرين.



ونفى الحديدي اتهامات مستأجرين حول وجود تعسف من قبل بعض المالكين برفع الأسعار، مبينا أن الفترة الحالية تشهد انخفاضا في الأسعار مقارنة مع السنوات الماضية، وأن هناك خيارات عدة متاحة أمام المستأجر ويمكنه أن يختار ما يتوافق مع قدراته، لافتا إلى أنه من الطبيعي ان يحكم المكان الأسعار ويؤثر على قيمتها.



وكشف الحديدي أن هناك حالة فراغ عقاري (مكاتب، محال تجارية، مستودعات) كبيرة وغيرة مسبوقة تشهدها أغلب محافظات المملكة لا سيما العاصمة عمان التي تتراوح بها نسب الفراغ ما بين 30-40 %.



وبين الحديدي أن القطاع يعاني من تحديات كبيرة خاصة من ارتفاع التكاليف إذ تصل نسبة الرسوم والضرائب التي تدفع من قبل المالكين إلى حوالي 27 % إذ تبلغ نسبة رسوم المسقفات على القطاع 15 % وتقترب ضريبة الدخل من 10 % ورسوم معارف 2 % على الرغم من أن القانون يحمل رسوم المعارف للمستأجر.

وأكد الحديدي أن جمعية مالكي العقارات والأراضي منفتحة على النقاش والحوار مع الأطراف ذات العلاقة بقانون المالكين والمستأجرين، وبأنها ترحب بأي مبادرة لهذه الغاية.



إلى ذلك، قال الخبير المالي والقانوني محمد البشير إن "قانون المالكين والمستأجرين النافذ حاليا أصبح قديما وتعتريه كثير من النواقص وهو يلحق الضرر بالطرفين وبالعملية الاقتصادية بشكل عام إذ أن استمرار العمل به أوعدم تعديل بعض بنوده يشكل خطرا اقتصاديا واجتماعيا حقيقيا ما يستدعي إعادة النظر به".



وأوضح البشير أن القانون الحالي عوم العلاقة بين الطرفين وتركهما يحددان العلاقة بينهما دون وجود من يضبط العلاقة بينهما، حيث تخلت الدولة في القانون ممثلة بتشريعاتها وسلطاتها التنفيذية والتشريعية عن دورها التنظيمي، وهذا ما يفسر الجدل المستمر حول القانون.



وأكد البشير أنه قد يكون من المناسب إجراء بعض التعديلات على القانون لتحقيق التوازن لدى الطرفين ومن هذه الإجراءات اعتماد معدل معين للعوائد على العقارات، إضافة إلى تحديد سقف محدد من السنوات للعقود بين الطرفين.

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