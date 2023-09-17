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استقرار أسعار الذهب محليا

9/17/2023 2:23:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية لليوم الثاني، وفقا للتسعيرة العامة لنقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبحسب التسعيرة الصادرة اليوم الأحد، بلغ سعر غرام الذهب من عيار 21، الأكثر طلبا لدى الأردنيين، 39.30 دينارا لجهة الشراء من المحال، فيما بلغ 37.60 دينار لجهة البيع.

كما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18 لجهة الشراء، 34.90 دينار، في حين بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24، 44.30 دينار.

وتاليا تفاصيل التسعيرة:








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