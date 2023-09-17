استقرار أسعار الذهب محليا

استقرار أسعار الذهب محليا
التاريخ
9/17/2023 2:23:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية لليوم
الثاني، وفقا للتسعيرة العامة لنقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.
وبحسب التسعيرة الصادرة اليوم الأحد، بلغ سعر
غرام الذهب من عيار 21، الأكثر طلبا لدى الأردنيين، 39.30 دينارا لجهة الشراء من
المحال، فيما بلغ 37.60 دينار لجهة البيع.
كما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18 لجهة
الشراء، 34.90 دينار، في حين بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24، 44.30 دينار.
وتاليا تفاصيل التسعيرة:
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