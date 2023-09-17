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أورنج فايبر تقدّم التكنولوجيا الأحدث والأكثر تقدماً Wifi 6

9/17/2023 2:23:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أطلقت أورنج الأردن التكنولوجيا الأحدث في مجال إنترنت الواي فاي، WiFi 6، لأول مرّة في المملكة لتشمل جميع مشتركي أورنج فايبر، من خلال الأجهزة الأكثر تطوراً بتقنية WiFi 6 والتي تشمل أجهزة فايبر بوكس وموسّع شبكة للمنزل، بحيث يمنحان المشتركين تجربة مميزة من الإنترنت الموثوق والسريع، وذلك سعياً لإثراء تجاربهم واستباق ما يلبّي تطلعاتهم فيما يتعلّق بالإنترنت.

وتمتاز تقنية WiFi 6 الجديدة بتوفير سرعات أعلى عبر شبكة الـ WiFi في المنزل، مع تغطية أوسع وزمن استجابة أقلّ، فضلاً عن زيادة إمكانية ربط عدّة أجهزة بنفس الوقت مع ضمان كفاءة وجودة إنترنت عالية، ليحظى المستخدمون بتجربة استثنائية لجميع التطبيقات والاستخدمات الرقمية على الإنترنت التي تتضمن الألعاب الإلكترونية ومشاهدة الأفلام وتحميل الفيديوهات بسرعة وجودة عالية من خلال الأجهزة الداعمة، بما فيها الهواتف الذكية وأجهزة التابلت المتقدّمة.

وللتمتع بما تقدّمه هذه التقنية الجديدة، يمكن للمشتركين الجدد والحاليين بأورنج فايبر الاشتراك بخدمة الـ 6 WiFi بسعر 2.9 دينار شهرياً، حيث سيحصل المشترك على أجهزة جديدة وهي فايبر بوكس وموسّع الشبكة يتم تركيبها بدلاً من الأجهزة الحالية.

وبيّنت الشركة، كونها الرائد في سوق خدمة الفايبر، أن تقنية WiFi 6 تمثّل إضافة نوعية تمكّن زبائن أورنج فايبر من التمتع بتجارب لا مثيل لها، وذلك ضمن الجهود السبّاقة والمستمرة لتعزيز البنى التحتية وتقديم الحلول الأحدث والأفضل لتوفير التقنيات التي تلبي احتياجات وتطلعات الجميع، حيث أن الشركة أوّل من قدّم فايبر بسرعة 10000 ميجابت بالثانية في الأردن والمنطقة في العام 2023، فضلاً عن حصولها على شهادة أسرع إنترنت فايبر في الأردن للعام 2022 من SpeedChecker.

وأكّدت أورنج الأردن أنّ هذه الخطوة تعكس سعيها كمزوّد رقمي رائد ومسؤول لإبقاء الجميع على اتصال بكل ما يهمهم وتقديم ما يعزّز تجارب الإنترنت، فضلاً عن حرصها على تمكينهم من الاستفادة من الإمكانات الرقمية المتطوّرة واهتمامها المتواصل بالجودة والسرعة والموثوقية والأمان.

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