فيصل والناطور أبرز غيابات الوحدات عن موقعة أهلي حلب الآسيوية

تترقب جماهير الوحدات ظهور فريقها الكروي الأول ببطولة كأس الاتحاد الآسيوي، بعد أن غاب عن النسختين الماضيتين بسبب مشاركته بدوري أبطال آسيا، حيث يستقبل الفريق نظيره أهلي حلب السوري على ستاد عمان الدولي عند الساعة التاسعة من مساء بعد غد، ضمن منافسات المجموعة الثانية من البطولة.



ولم يلعب الوحدات أي مباراة على الصعيد القاري داخل الأردن منذ 4 أعوام، حيث خاض آخر مواجهة له بالبطولة أمام العهد اللبناني في عمان بالمربع الذهبي لمنطقة غرب آسيا في شهر حزيران (يونيو) من العام 2019، ولم تكن ليلة سعيدة لجماهير الأخضر بعد خسارة الفريق وقتها بهدف نظيف.



ولن يدخل اللاعبان بهاء فيصل وفادي الناطور في قائمة الفريق لمواجهة أهلي حلب، بسبب عدم وصولهما للجاهزية المثالية عقب تعرضهما للإصابة بالفترات الماضية، حيث يشارك اللاعبان بتدريبات الفريق من دون إمكانية مشاركتهما في المباراة، وجلوسهما على دكة البدلاء، مع غياب مستمر للمدافع طارق خطاب بعد إصابته بالرباط الصليبي في مباراة إياب "السوبر" أمام فريق الفيصلي.



وكان فيصل، تعرض لقطع في الرباط الصليبي في أواخر العام 2021 مع المنتخب الوطني ببطولة كأس العرب، ليغيب لفترة طويلة عن الملاعب قبل انضمامه للوحدات مطلع الموسم الحالي، فيما أصيب الناطور بقطع في الرباط الأنسي، مع تعافيه من الإصابة ومشاركته في التدريبات الأخيرة.



وبدأت جماهير "الأخضر" خلال الأيام الماضية، بشراء التذاكر أملا بمساندة فريقها بأكبر عدد من الحضور، من أجل تحقيق انطلاقة مثالية للمضي قدما في الوصول لمنصة التتويج للمرة الأولى في تاريخ النادي، بعد أن استعصى لقب كأس الاتحاد الآسيوي على الوحدات في 11 مناسبة سابقة.



ويخوض الوحدات البطولة القارية بعد تتويجه بلقب كأس الأردن الموسم الماضي، ليشارك في ثاني البطولات أهمية بعد دوري الأبطال، إذ لم ينجح الفريق خلال مشاركتين سابقتين في تخطي الدور الأول، فيما يتطلع من خلال دعم جماهيره إلى تسجيل انتصار في افتتاح مشواره بالبطولة، لتسهيل المهمة عليه في المباريات المقبلة.



ويعيش الوحدات ظروفا صعبة بعد تغيير الجهاز الفني بمغادرة المدرب البوسني داركو نيستوروفيتش وتعيين المدرب العماني رشيد جابر، والذي قاد أول حصة تدريبية بحضور لاعبي الفريق كافة، أول من أمس وأبدى جاهزيته مع اللاعبين لبدء البطولة بأفضل صورة.



وانضم لاعبو المنتخب الأول والأولمبي لتدريبات الفريق الجمعة الماضية، وهم: صالح راتب، أنس العوضات، فراس شلباية، محمود شوكت ويوسف أبو الجزر، وأيضا كل من: مراد الفالوجي، مهند أبو طه، عرفات الحاج، دانيال عفانة، محمد كحلان، مالك علان وعامر جاموس، إضافة إلى اللاعب السوري خالد كرغلي.



كما يبرز من "الأخضر" الحارسان عبد الله الفاخوري وأحمد عبد الستار، إضافة لكل من: أحمد سمير، محمد موالي، محمد عبد المطلب "بوغبا"، خالد عصام، أحمد سريوة، حسان زحراوي، أحمد الصغير والأجنبيان العاجي سيدريك هنري والأنغولي ماريو مانويل دي أوليفيرا.



ويعول الوحدات على الحالة المعنوية الإيجابية بعد تحقيق الفوز في آخر مواجهة محلية على منافسه التقليدي الفيصلي بدوري المحترفين، فيما يسعى جابر لإثبات ذاته في أول اختبار له مع الفريق، وإظهار قدرته على إعادة سيناريو العام 2021، عقب ظفره بلقب البطولة مع فريق السيب العماني.



وتتواصل تتدريبات الفريق اليوم على ملعب الكرامة في مدينة الحسين للشباب، على أن يقام التدريب النهائي والرئيسي يوم غد على ملعب جاوا، فيما يصل وفد فريق أهلي حلب اليوم تحضيرا للقاء، من دون مدربه معن الراشد الذي سيلتحق في وقت لاحق من اليوم، عقب حصوله على دورة "البرو" من قطر أمس.



وضم الفريق السوري حديثا اللاعبين النيجيري سونين فيكتور آباتا والمالي أبو بكر، ويملك أيضا المهاجم النيجيري شدرخ شيدوبيم، إلى جانب لاعبين بارزين في الفريق مثل محمد ريحانية، شاهر الشاكر، حسن دهان، محمود نايف، إبراهيم الزين وحارس المرمى فادي مرعي، فيما فسخ النادي مؤخرا عقد الثنائي محمد كيالي ومؤنس أبو عمشة.



ويقام المؤتمر الصحفي الخاص بمدربي الفريقين غدا عند الساعة الثانية عشرة والنصف في فندق الريجينسي بالعاصمة عمان، على أن يدير اللقاء طاقم تحكيم من إيران مكون من: حكم الساحة بيجان حيدري، المساعد الأول محمد منصوري، المساعد الثاني فرهاد مورافيجي، وحيدري بيام حكما رابعا.

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