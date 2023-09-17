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بعد حل عقدة ميسي.. اعتراف مفاجئ من فيران توريس

9/17/2023 2:23:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

كان فيران توريس من بين هدافي برشلونة في مباراة ريال بيتيس، التي انتهت، مساء السبت، بخماسية نظيفة لصالح أبناء تشافي هيرنانديز.
وأصبح توريس أول لاعب يسجل هدفا من ركلة حرة منذ رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى باريس سان جرمان الفرنسي.

وآخر ركلة حرة سجلها برشلونة كانت من أقدام "ليو" ضد فالنسيا في مايو 2021.

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فقد نفذ لاعبو برشلونة، منذ ذلك الحين، 41 ركلة حرة، لم تترجم أي منها لهدف.

"اعتراف مفاجئ" من فيران توريس

نقل موقع "بارسا بلوغرانا" عن فيران قوله بعد نهاية المباراة:

  • في الواقع كانت فكرتي هي تسديد الركلة الحرة فوق الحائط، لكنني أخطأت.
  • لكن في نهاية المطاف، الكرة دخلت المرمى، وهو الشيء المهم.
  • برشلونة حقق نقلة نوعية مع اللاعبين الجدد، ونحن نعمل بشكل جيد للغاية.
  • سنتوفر هذا العام على فريق أكثر تماسكا.

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