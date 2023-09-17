بعد حل عقدة ميسي.. اعتراف مفاجئ من فيران توريس

بعد حل عقدة ميسي.. اعتراف مفاجئ من فيران توريس
التاريخ
9/17/2023 2:23:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
كان فيران توريس من بين هدافي برشلونة في مباراة ريال بيتيس، التي انتهت، مساء السبت، بخماسية نظيفة لصالح أبناء تشافي هيرنانديز.
وأصبح توريس أول لاعب يسجل هدفا من ركلة حرة منذ رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى باريس سان جرمان الفرنسي.
وآخر ركلة حرة سجلها برشلونة كانت من أقدام "ليو" ضد فالنسيا في مايو 2021.
وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فقد نفذ لاعبو برشلونة، منذ ذلك الحين، 41 ركلة حرة، لم تترجم أي منها لهدف.
"اعتراف مفاجئ" من فيران توريس
نقل موقع "بارسا بلوغرانا" عن فيران قوله بعد نهاية المباراة:
في الواقع كانت فكرتي هي تسديد الركلة الحرة فوق الحائط، لكنني أخطأت.
لكن في نهاية المطاف، الكرة دخلت المرمى، وهو الشيء المهم.
برشلونة حقق نقلة نوعية مع اللاعبين الجدد، ونحن نعمل بشكل جيد للغاية.
سنتوفر هذا العام على فريق أكثر تماسكا.
MENAFN17092023000072011014ID1107084988
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.