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بالفيديو.. ركلة رونالدو الطائشة تطيح بمصور في السعودية

9/17/2023 2:23:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



في لقطة طريفة بالدوري السعودي، ضربت تسديدة قوية لنجم النصر كريستيانو رونالدو، رأس أحد المصورين خلف المرمى، الذي ترنح وكاد يفقد توازنه من قوة الضربة.

وخلال لقاء النصر السعودي مع الرائد، نفذ رونالدو ركلة حرة، أخطأت المرمى، لكنها ارتطمت بقوة في رأس المسؤول عن التصوير بالرافعة خلف المرمى.

المصور ترنح قليلا قبل أن يترك الرافعة، بسبب الضربة القوية، بعدها هرع له عدد من العاملين في الملعب.

ووثق اللقطة أحد المشجعين خلف المرمى، بكاميرا هاتفه الذكي، وانتشرت بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتألق رونالدو خلال لقاء فريقه أمام الرائد مساء السبت، وسجل هدفا بمهارة عالية، خلال المباراة التي انتهت بنتيجة 3-1 لمصلحة النصر.



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