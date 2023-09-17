الهلال والنصر وناد عالمي في كأس موسم الرياض

الهلال والنصر وناد عالمي في كأس موسم الرياض
التاريخ
9/17/2023 2:23:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
اعلن تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، إقامة نسخة ثانية من كأس موسم الرياض بين الهلال والنصر وناد عالمي يحدد لاحقا بنظام الدوري.
وكانت أول نسخة من كأس موسم الرياض أقيمت بين فريق مكون من نجوم الهلال والنصر أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في كانون الثاني/يناير من العام الحالي ، وحينها انتهت المباراة 5 - 4 للفريق الضيف في اللقاء الذي أقيم على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.
وستشهد النسخة الجديدة من كأس موسم الرياض تغيير النظام ليكون بنظام دوري مصغر بين الهلال والنصر وفريق عالمي يحدد لاحقا ليتوج الفريق الأكثر نقاطا بالبطولة.
كما أعلن آل الشيخ عن إقامة كأس موسم الرياض لأبرز أبطال التنس العالميين بالاضافة الى نزال ((حزام موسم الرياض))، والذي يعد الحدث الأول والأكبر من نوعه، وأحد أكبر نزالات الملاكمة للوزن الثقيل.
كما سيقام على هامش الموسم متحف أساطير الرياضة، والذي يضم أكثر من 30 ألف قطعة تذكارية بنسخها الأصلية وهو الأكبر في العالم ويعتبر الثاني بعد فرع مدريد، فضلاً عن متحف آخر يحكي حياة الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر، كما سيحوي جوائزه وألقابه التي حصل عليها طوال مسيرته.
وقد صمم هذا المتحف بطريقة عصرية تتناسب وشخصية الدون البرتغالي.
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