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الهلال والنصر وناد عالمي في كأس موسم الرياض

9/17/2023 2:23:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



اعلن تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، إقامة نسخة ثانية من كأس موسم الرياض بين الهلال والنصر وناد عالمي يحدد لاحقا بنظام الدوري.

وكانت أول نسخة من كأس موسم الرياض أقيمت بين فريق مكون من نجوم الهلال والنصر أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في كانون الثاني/يناير من العام الحالي ، وحينها انتهت المباراة 5 - 4 للفريق الضيف في اللقاء الذي أقيم على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.

وستشهد النسخة الجديدة من كأس موسم الرياض تغيير النظام ليكون بنظام دوري مصغر بين الهلال والنصر وفريق عالمي يحدد لاحقا ليتوج الفريق الأكثر نقاطا بالبطولة.

كما أعلن آل الشيخ عن إقامة كأس موسم الرياض لأبرز أبطال التنس العالميين بالاضافة الى نزال ((حزام موسم الرياض))، والذي يعد الحدث الأول والأكبر من نوعه، وأحد أكبر نزالات الملاكمة للوزن الثقيل.

كما سيقام على هامش الموسم متحف أساطير الرياضة، والذي يضم أكثر من 30 ألف قطعة تذكارية بنسخها الأصلية وهو الأكبر في العالم ويعتبر الثاني بعد فرع مدريد، فضلاً عن متحف آخر يحكي حياة الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر، كما سيحوي جوائزه وألقابه التي حصل عليها طوال مسيرته.

وقد صمم هذا المتحف بطريقة عصرية تتناسب وشخصية الدون البرتغالي.



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