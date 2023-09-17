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طالب بـ20 مليون دولار.. رونالدو يلاحق يوفنتوس قضائيا

9/17/2023 2:23:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قرر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ملاحقة فريقه السابق يوفنتوس الإيطالي، قضائيا، بسبب "مستحقات غير مدفوعة" تصل لملايين الدولارات.

ويسعى رونالدو وفريقه القضائي للحصول على 21 مليون دولار، وهو مبلغ "وعده به يوفنتوس"، عندما وافق على تخفيض راتبه السنوي خلال فترة تفشي فيروس كورونا، التي أضرت ماديا بالنادي.

وكان رونالدو قد وافق على التخلي عن راتب 4 أشهر خلال فترة لعبه مع يوفنتوس، خلال الجائحة، في مارس 2020، ولكن اتفاقا تم بين اللاعب والنادي على أن يتم تعويضه بالراتب لاحقا، وفقا لصحيفة غازيتا ديلو سبورت.

الآن، قرر رونالدو أنه يريد تحصيل الأموال المستحقة له وطلب المستندات ذات الصلة من مكتب المدعي العام في تورينو، وفقا للصحيفة.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن توصل مهاجم يوفنتوس السابق باولو ديبالا إلى اتفاق مع نادي السيدة العجوز بشأن مبلغ تقريبي قدره 3.2 مليون دولار المستحق له.

وكان رونالدو قد غادر نادي "السيدة العجوز" في أغسطس 2021 إلى مانشستر يونايتد، قبل أن ينتقل بعدها إلى النصر السعودي، في يناير 2023.



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