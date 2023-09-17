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لقاح الإنفلونزا.. متى يجب أخذه ومن هي الفئات المشمولة؟

9/17/2023 2:22:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



يعد لقاح الانفلونزا من أهم الإجراءات الوقائية التي يمكن اتخاذها لتجنب الإصابة بالإنفلونزا، وهي عدوى فيروسية يمكن أن تسبب مجموعة متنوعة من الأعراض، بما في ذلك الحمى والرشح والسعال وآلام الجسم. في بعض الحالات، يمكن أن تكون الإنفلونزا خطيرة، خاصة عند الأطفال الصغار وكبار السن والأشخاص الذين يعانون من حالات صحية مزمنة.

لقاح الإنفلونزا هو أفضل وقاية


يوصي مركز مكافحة الأمراض والسيطرة عليها (CDC) الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 6 أشهر أو أكبر بالحصول على لقاح الإنفلونزا بحلول نهاية أكتوبر. حتى لو انتظرت حتى ما بعد أكتوبر، سيظل اللقاح مفيدًا ويوفر الحماية.

ويعد لقاح الإنفلونزا مهما لأنه يساعد في الوقاية من الأمراض التي تسببها أربع سلالات مختلفة من فيروسات الإنفلونزا. من المفترض أنك أصبت بنوع واحد من سلالة فيروس الإنفلونزا، لذلك سيوفر اللقاح الحماية من السلالات التي لم تحصل عليها بالفعل.


لماذا نحتاج إلى لقاح جديد ضد الإنفلونزا كل عام؟


يتغير اللقاح عادةً كل عام ويحتوي على سلالات فيروس الإنفلونز الأربع التي من المتوقع أن تنتشر وتسبب المرض، وتختلف فعالية لقاحات الإنفلونزا حسب عدة عوامل، مثل عمر وصحة المتلقي، وأنواع فيروسات الإنفلونزا المنتشرة، ودرجة التشابه بين الفيروسات المنتشرة وتلك المدرجة في اللقاح.

ويحفز لقاح الإنفلونزا إلى تحفيز جهاز المناعة لديك على إنتاج أجسام مضادة للحماية من مرض الإنفلونزا قد يستغرق الأمر حوالي أسبوعين بعد التطعيم حتى تتطور الأجسام المضادة في الجسم، وهو سبب مهم للحصول على لقاح الإنفلونزا مبكرًا، قبل بدء نشاط الإنفلونزا.


يعد مطعوم الانفلونزا من أهم الإجراءات الوقائية التي يمكن اتخاذها لتجنب الإصابة بالإنفلونزا، وهي عدوى فيروسية تصيب الجهاز التنفسي العلوي. يمكن أن تسبب الإنفلونزا مجموعة متنوعة من الأعراض، بما في ذلك الحمى والرشح والسعال وآلام الجسم. في بعض الحالات، يمكن أن تكون الإنفلونزا خطيرة، خاصة عند الأطفال الصغار وكبار السن والأشخاص الذين يعانون من حالات صحية مزمنة.

متى يجب أخذ مطعوم الانفلونزا؟


يوصى بأخذ مطعوم الانفلونزا كل عام، ويفضل قبل بدء موسم الإنفلونزا، والذي يمتد عادة من أكتوبر إلى أبريل. يمكن أخذ المطعوم في أي وقت من العام، ولكن من المرجح أن يكون أكثر فعالية إذا تم أخذه قبل بدء موسم الإنفلونزا.

كيف يحمي الجسم؟


يساعد مطعوم الانفلونز الجسم على بناء مناعة ضد فيروسات الإنفلونزا. عندما يتعرض الشخص للفيروس بعد التطعيم، يكون جهاز المناعة لديه بالفعل أجسامًا مضادة يمكنها محاربة العدوى.

الفئات التي تحتاج إلى مطعوم الانفلونزا


يوصى بأخذ مطعوم الانفلونزا لجميع الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 6 أشهر أو أكثر، ولكن هناك بعض الفئات التي معرضة بشكل خاص لخطر الإصابة بالإنفلونزا أو مضاعفاتها، ومنهم:

- الأطفال الصغار
-كبار السن
-النساء الحوامل
-الأشخاص الذين يعانون من حالات صحية مزمنة، مثل أمراض القلب أو الرئة أو السكري
-الأشخاص الذين يعملون في مجال الرعاية الصحية
-الأشخاص الذين يعيشون أو يزورون الأشخاص الذين يعانون من حالات صحية مزمنة

مخاطر لقاح الانفلونزا


مطعوم الانفلونزا آمن بشكل عام، ولكن قد يعاني بعض الأشخاص من آثار جانبية خفيفة، مثل الألم أو الاحمرار أو التورم في موضع الحقن. في حالات نادرة، قد يعاني بعض الأشخاص من رد فعل تحسسي خطير تجاه المطعوم.

الفئة التي لا يلائمها لقاح الانفلونزا


لا يُوصى بأخذ مطعوم الانفلونزا للأشخاص الذين لديهم حساسية من البيض أو أي من مكونات المطعوم.

أعراض الإنفلونزا


تشمل أعراض الإنفلونزا ما يلي:

- الحمى
- الرشح
- السعال
- آلام في الجسم
-الصداع
-التعب

كيفية حماية الجسم من الإنفلونزا


بالإضافة إلى أخذ مطعوم الإنفلونزا، هناك طرق أخرى يمكن اتخاذها للحماية من الإنفلونزا، ومنها:

- غسل اليدين بشكل متكرر
- تجنب الاتصال بالأشخاص المصابين بالإنفلونزا
- تغطية الأنف والفم عند السعال أو العطس
- التخلص من المناديل المستخدمة بشكل صحيح

مدة فعالية اللقاح


تستمر فعالية مطعوم الإنفلونزا عادة لمدة ستة أشهر.

العمر الذي يسمح بأخذ اللقاح


يمكن إعطاء مطعوم الإنفلونزا للأطفال الذين تبلغ أعمارهم 6 أشهر أو أكثر.

نصائح للوقاية من الإنفلونزا


بالإضافة إلى أخذ مطعوم الإنفلونزا، هناك طرق أخرى يمكن اتخاذها للحماية من الإنفلونزا، ومنها:

- غسل اليدين بشكل متكرر لمدة 20 ثانية على الأقل، خاصة بعد استخدام المرحاض أو تغيير الحفاضات أو تنظيف الأنف أو السعال أو العطس.
- تجنب الاتصال بالأشخاص المصابين بالإنفلونزا.
- تغطية الأنف والفم عند السعال أو العطس.
- التخلص من المناديل المستخدمة بشكل صحيح.
- البقاء في المنزل إذا كنت مريضًا.
- شرب الكثير من السوائل.
- الحصول على قسط كافٍ من الراحة.



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