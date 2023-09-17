سلمى المصري تكشف مستجدات اختفاء ابن شقيقتها وعائلته في ليبيا

سلمى المصري تكشف مستجدات اختفاء ابن شقيقتها وعائلته في ليبيا
التاريخ
9/17/2023 2:22:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أعلنت الممثلة السورية سلمى المصري تفاصيل جديدة حول قضية اختفاء ابن شقيقتها "فتح الله منصف"، الذي أعلنت أمس أنه بات في عداد المفقودين هو وزوجته وأولادهما الخمسة، بعد الإعصار "دانيال" الذي ضرب مدينة درنة الليبية، نهاية الاسبوع الماضي.
في هذا السياق، قالت سلمى المصري انها فقدت الاتصال بابن شقيقتها، المتزوجة في ليبيا والتي تعيش في درنة منذ اكثر من 44 عاما، منذ وقوع الكارثة التي أدت إلى انهيار سدين في المدينة بنصف ساعة فقط.
الا ان سلمى عادت وأكّدت أن شقيقتها وزوجها بخير، اذ كانا في مدينة بنغازي لحظة وقوع الإعصار الامر الذي منعهما من العودة الى درنة.
وعادت وعبّرت مها المصري عن قلقها حيال عدم وجود أي معلومات عن ابن شقيقتها اذ قالت: "رغم مناشداتنا على فيسبوك، لا نعرف إذا ما كان قد جرفه السيل، ولا يوجد أي أخبار حتى الآن عن نجل شقيقتي".
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