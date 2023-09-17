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سلمى المصري تكشف مستجدات اختفاء ابن شقيقتها وعائلته في ليبيا

9/17/2023 2:22:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلنت الممثلة السورية سلمى المصري تفاصيل جديدة حول قضية اختفاء ابن شقيقتها "فتح الله منصف"، الذي أعلنت أمس أنه بات في عداد المفقودين هو وزوجته وأولادهما الخمسة، بعد الإعصار "دانيال" الذي ضرب مدينة درنة الليبية، نهاية الاسبوع الماضي.




في هذا السياق، قالت سلمى المصري انها فقدت الاتصال بابن شقيقتها، المتزوجة في ليبيا والتي تعيش في درنة منذ اكثر من 44 عاما، منذ وقوع الكارثة التي أدت إلى انهيار سدين في المدينة بنصف ساعة فقط.

الا ان سلمى عادت وأكّدت أن شقيقتها وزوجها بخير، اذ كانا في مدينة بنغازي لحظة وقوع الإعصار الامر الذي منعهما من العودة الى درنة.


وعادت وعبّرت مها المصري عن قلقها حيال عدم وجود أي معلومات عن ابن شقيقتها اذ قالت: "رغم مناشداتنا على فيسبوك، لا نعرف إذا ما كان قد جرفه السيل، ولا يوجد أي أخبار حتى الآن عن نجل شقيقتي".

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