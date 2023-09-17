الممثل البريطاني راسل براند يواجه اتهامات بالاغتصاب والاعتداء الجنسي

يواجه الممثل الكوميدي الإنجليزي راسل براند اتهامات بالاغتصاب والاعتداء الجنسي والإيذاء العاطفي، وذلك إبان تمتّعه بشهرة واسعة على مدى سبع سنوات.

ووجّهت الاتهامات في تحقيق مشترك قامت به صحيفة صنداي تايمز وكذلك القناة الرابعة البريطانية.

وزعمت أربع نساء أنهن تعرضن لاعتداءات جنسية في الفترة ما بين 2006 و2013 من جانب براند، الذي ينكر بدوره هذه المزاعم، قائلا إن تصرفاته كانت دوما "بالتراضي".

وفي أثناء الفترة المشار إليها، تقلّب براند بين العديد من المناصب، منها في راديو بي بي سي2، والقناة الرابعة البريطانية، فضلا عن مشاركاته كممثل في أفلام بهوليوود.

ومن بين الاتهامات الواردة في التحقيق، أن براند، البالغ من العمر 48 عاما، كان ينتهج سلوكا مسيطرا ومهينا ووحشيا.

وفي غضون ساعات من نشر التحقيق عبر صنداي تايمز والقناة الرابعة مساء السبت، كان براند يؤدي دورا كوميديا على مسرح تروبادور الذي يتّسع لألفَي متفرّج في ويمبلي بارك شمال غربي لندن، وذلك في جولة فنية يقوم بها براند.

وفي أثناء العرض الكوميدي، والذي استمر على مدى ساعة، ألمح براند إلى الاتهامات لكن دون التطرّق إليها بشكل مباشر.

وقال براند للجمهور إن هناك أشياء يرغب في الحديث عنها لكنه لا يستطيع.

في أثناء العرض الكوميدي، ألمح براند إلى الاتهامات لكن دون أن يتطرق إليها بشكل مباشر

وفي التحقيق الذي نُشر، وجّهت نساء عديدات اتهامات لراسل براند، وقالت إحداهن إنه اغتصبها في منزله بلوس أنجليس.

وزعمت امرأة ثانية أن براند اعتدى عليها عندما كان في بداية الثلاثينيات من عمره بينما كانت هي تلميذة في المدرسة لا يتجاوز عمرها الـ 16 ربيعا.

وقالت امرأة ثالثة إن براند اعتدى عليها جنسيا حينما كانت تعمل معه في لوس أنجليس، كما زعمت امرأة رابعة تعرّضها لاعتداء جنسي وللإيذاء النفسي والعاطفي من جانب براند.

وفي يوم الجمعة، بثّ براند مقطع فيديو أنكر فيه ما وصفه بأنه "اتهامات جنائية خطيرة" قال إنها على وشك أن توجَّه إليه.

وقال براند إنه تلقّى رسائل من شركة تلفزيونية ومن صحيفة، تشتمل على "قائمة من الهجمات العدوانية".

وفي مقطع الفيديو، الذي نُشر عبر يوتيوب وعبر منصة إكس "تويتر سابقا"، قال براند: "هذه المزاعم تتعلق بالوقت الذي كنت أعمل فيه بالجرائد طوال الوقت، وعندما كنت في مجال السينما، وكما أوضحت باستفاضة في كتاباتي أنني كنت في غاية الانحلال".

وأضاف براند: "في تلك الفترة، كانت العلاقات التي أقيمها تتم دوماً بالتراضي التام".

وأعرب براند عن اعتقاده بأنه كان هدفا لـ "هجوم منسَّق"، قائلا إنه سينظر في الأمر لأنه "غاية في الخطورة".

وبدون أن تذكر اسمه بشكل مباشر، قالت الشرطة البريطانية إنها كانت على عِلم بتقارير إعلامية تشير إلى سلسلة من المزاعم باعتداءات جنسية"، لكنها لم تتلقَ أيّ بلاغات رسمية في هذا الخصوص.

وقالت الشرطة في بيان لها: "في حال اعتقد أي شخص أنه وقع ضحية لاعتداء جنسي، مهما مضى من زمن على وقوع ذلك، فنحن نشجّعه على الاتصال بالشرطة".

وقالت صنداي تايمز إن النساء جميعهن شعرن بالاستعداد للتحدث فقط بعد اقتراب الصحفيين منهن.

وكان اختيار معظم هؤلاء النساء، اللائي لا يعرفن بعضهن البعض، عدم الكشف عن أسمائهن.