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بنك طبي خيري يوفر معدات طبية مجانية تخفف آلام المرضى المحتاجين

9/17/2023 2:22:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
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عمان- تبقى أبواب الخير مشرعة، لا تقفل أمام من ينتظر الدعم والعون والتخفيف من أوجاع قائمة، كما في مشروع "بنك العماد" الذي يقدم مساعدات طبية قد تكون أداة النجاة التي تنقذ المريض من أمواج الألم المستمرة.
أول من أمس، وفي حفل يمتلئ بمشاعر الفرح والسعادة، انطلق أول بنك خيري للمساعدات والأجهزة الطبية، بحضور جمع من المهتمين والمتبرعين. وتحدثوا خلال الحفل عن إصرارهم بدعم اللبنة الأولى للمشروع الذي يأتي ضمن تحدي الريادة المجتمعي الذي أطلقته جمعية باب الخير للعمل التطوعي، في موقع الجمعية في عمان.
رئيس الهيئة الإدارية في جمعية باب الخير ماهر الغريب، تحدث عن مشروع "بنك العماد" الذي يعد أحد أشكال الصدقة الجارية التي يحرص الكثيرون على أن يكونوا جزءا منها، وخاصة فيما يتعلق بالمساعدات الطبية، التي قد يجد محتاجوها نقصاً بالكثير منها، وكانت هذه الفكرة حصاد أفكار من منتسبي الجمعية المتطوعين للمحتاجين من مختلف الفئات.
"بنك العماد"، هو مشروع طبي خيري يهدف إلى إعارة مجموعة واسعة من المستلزمات والمعدات والأجهزة الطبية على المحتاجين بشكل مستدام ومستمر، حيث يتم ذلك ضمن آلية معتمدة ومنظمة، وعندما يستفيد المحتاجون من هذه المستلزمات الطبية وتتحسن حالتهم، يتم إعادتها إلى المشروع لتوزيعها على المحتاجين الآخرين بعد تنظيفها وصيانتها.
الهدف من ذلك، وفق الغريب، هو توفير المستلزمات الطبية الضرورية للأفراد المحتاجين وتحسين جودة حياتهم ورعايتهم الصحية، وذلك بهدف بناء مجتمع صحي أكثر شمولية ورعاية للأفراد من ذوي الإعاقة والمرضى من خلال توفير المستلزمات الطبية الضرورية لهم، بشكل مجاني ومستدام، والسعي نحو تعزيز رعايتهم الصحية وتمكينهم من الاستقلالية.
ويمكن للعديد من الفئات أن تستفيد من هذا البنك الطبي، ويمكن زيارته في مبنى الجمعية، أو من خلال الموقع الإلكتروني الخاص، والاطلاع على ما يضم من معدات طبية متنوعة، حيث يمكن للمرضى التعامل بشكل مباشر مع الجمعية والوصول إلى حاجتهم.
وتعد جمعية باب الخير للعمل التطوعي، إحدى أهم الجمعيات الخيرية في الأردن، والتي تقدم مساعداتها على مدار العام، عدا عن المساعدات الموسمية التي تختلف بمدى حاجة العائلات المعوزة لديها. بيد ان مشروع "بنك العماد"، كان فارقا في مجال العمل الخيري، خاصة وأنه جاء من خلال فكرة مستوحاة من متطوعيها الشباب، الذين يعملون ليل نهار في تقديم أقصى درجات المساعدة للمجتمع.
قال الغريب إن "بنك العماد" جاء بعد أن تم طرح الفكرة، من خلال "تبرع عائلي" ليكون انطلاقة لهذا البنك، وتزويده بمختلف المعدات، التي يمكن ان يستفيد منها غير المقتدرين ماديا والذين لديهم تقرير طبي من جهات مختصة معتمدة تؤهلهم للاستفادة من محتويات البنك، وذلك ضمن قوانين وشروط تضبط عملية المساعدة، بالإضافة إلى أن باب التبرع مفتوح لدى أي شخص يرغب بتزويد البنك بالأجهزة الطبية التي يُعاد استخدامها وصيانتها لضمان أن يستفيد منها أكبر قدر ممكن.
ولضمان حفظ حق "المتبرع" بأن تصل "صدقته الجارية" إلى من يستحقها، يتم متابعة الجهاز الذي تم التبرع به، ومتى تم إعارته وإعادته، وصيانته كذلك، من خلال "باركوود" يساعد في ذلك، كون هناك بعض المواد والأدوات الطبية التي يتم استهلاكها ما بين الحين والآخر، ومن يرغب بإعادة التبرع لديه القدرة على ذلك في أي وقت.
مدير المشاريع في جمعية باب الخير للعمل التطوعي سعيد صيدي، تحدث عن تفاصيل محتويات البنك، إذ بين أن المعرض يحتوي حاليا على أكثر من 50 صنفا وأكثر من 500 أداة وجهاز ومستلزم طبي، ومنذ يوم أول من أمس، تم الإعلان عن الانطلاقة وبدء استقبال طلبات الإعارة والتبرعات العينية والنقدية والفرص التطوعية في المشروع.
وعن نوعية بعض تلك المحتويات بين صيدي وجود أجهزة فحص السكري، جهاز سحب سوائل، جهاز ضغظ الكتروني، فرشة طبية، سرير طبي، كرسي متحرك، كرسي حمام، عكاز 4 ارجل، تحت الابط /كبار، تحت الابط / صغار، مشايه، ووكر، تبخيرة، ضغط المسالك الهوائية الإيجابي ثنائي المستوى، ضغط المسالك الهوائية الإيجابي المتواصل، تبخيرة محمولة للأطفال، حفاظات كبار سن، محاليل أجهزة التبخيرة، كمامة الوجه الكامل، كمامات، بلاستر طبي وشاش تغيير الجروح.
ومن خلال الموقع الإلكتروني المجهز بطريقة المعرض الافتراضي والمتميز بسهولة الاستخدام يستطيع الكثير من المتابعين أو الراغبين بالإطلاع كل ما يحتاجونه، حيث تم تصميم هذا الموقع الافتراضي بطريقة تُسهل على محتلف الفئات أن تستفيد منه وتقديم طلبات الإعارة لديها، أو حتى التبرع الموقع الإفتراضي.
كما عمدت الجمعية إلى توفير كادر كبير مؤهل لصيانة الأجهزة الطبية وإعادة تعقيمها، كما يستطيع الفريق التطوعي مساعدة أهل المريض في توصيل الجهاز وتركيبه، كما يتم توفير كُتيب خاص لتعليم المريض كيفية الاستخدام، ومختلف التفاصيل المتعلقة به.
ومن باب زيادة مفهوم العمل التطوعي لمختلف الفئات والوظائف، تقوم جمعية باب الخير بتوفير فرصة التطوع لمن يرغب بذلك، وخاصة ممن هم في القطاع الطبي، الذين لديهم الرغبة في زيارة المريض أو متابعة حالته الصحية، وما يحتاجه، ويتم التشبيك ما بين المريض والطبيب أو الممرض، أو المعالج الطبي، عدا عن توفير الجمعية رعاية منزلية، أو ما يسمى بـ "الرعاية التلطيفية للمريض".
ويشار إلى أن جمعية باب الخير تقوم بتقديم المساعدات العينية والتمكينية للمرأة والشباب، ولمختلف الفئات، ولديها العديد من المشاريع التنموية الخيرية التي تتعلق بذلك، ومنها "صفحتك بيضاء" لتسديد الديون، ومشروع ترميم البيوت، وتأهيل المرأة بالفرص الإنتاجية، عدا عن الدعم للأنشطة البدينة والرياضية للأطفال، ودعمها، بالإضافة إلى المساعدات بكافة أشكالها.











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