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حسين طبيشات: أساس النجاح الطريق الذي تسلكه فإن لم تجده ابتكره

9/17/2023 2:22:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عزيزة علي






عمان- في تجربة لم تكن قصيرة، استطاع الفنان الكوميدي الأردني حسين طبيشات، أن يسطر اسمه في مسيرة مليئة بالأعمال التي ما تزال حاضرة في ذاكرة الجمهور، تحديدا الادوار الكوميدية بشخصية "العم غافل"، التي يعرفها الصغير والكبير، وينتظرون منها الجديد دائما.
وضمن برنامج "مبدع وتجربة"؛ اقام منتدى الرواد الكبار أول من أمس لقاء مع "العم غافل"، وأدار اللقاء المستشارة الثقافية للمنتدى القاصة سحر ملص، بحضور العديد من رواد المنتدى.
مديرة المنتدى هيفاء البشير قالت: "في هذا اللقاء يستضيف المنتدى فنانا مبدعا يرسم الابتسامة ويقدم أدواره بكل مهارة واتقان، وهو الذي أضحك المشاهد وأبكاه، وقدم هموم الشعب وأوجاعه بقالب كوميدي متقن لا يقدر عليه إلا فنان أصيل موهوب مثل الفنان طبيشات".
وأضافت البشير، أن طبيشات القادم من عروس الشمال جاء اليوم لينثر عطر فنه، و"نحن سعداء بوجود هذا الفنان بيننا لنستمع إليه وإلى تجربته الغنية التي سطرت فناً خالدا في الدراما الأردنية".
من جانبه قال الفنان حسين طبيشات: "يشرفني أن أقف بينكم اليوم، ويسعدني هذا التكريم.. فأساس النجاح هو الطريق الذي تسلكه، فإن لم تجد ذلك الطريق ابتكره، والإنجاز الحقيقي لا يتمثل في مواجهة الصعاب والتحديات فحسب، بل في مواصلة سلسلة النجاحات والإنجازات سنة بعد سنة، والتطلع إلى النجاحات المستقبلية بتشجيع حولك أيضا".
وأضاف طبيشات، مع هكذا تكريم "أشعر أنني ما أزال أقف على أرض صلبة توصلني لطريق حافل من النجاحات.. فالنجاح الحقيقي يتحقق بالجد والمثابرة والتشجيع".
وتحدث طبيشات عن بدايته وطفولته وحبه للفن قائلا: "كانت بداياتي في السن السادسة، كان عندي شغف للفن والغناء"، مضيفا أنه في يوم وبعد العودة من المدرسة ذهب إلى جده كي يرعى الغنم، كان جده يعرف أنه عاشق للفن والغناء، وفي يوم طلب منه أن يقدم له فقرة غنائية فقال له: "ادفع لي مصاري حتى أقلد لك.. فدفع لي خمسة دنانير ثم قال لي جدي: "رح يجي يوم تبيع فيه الحكي".
وتابع طبيشات حديثه: أنه شارك في فرقة "أضواء الشمال" في إربد، وبعد نهاية مرحلة الثانوية العامة، التحق بجامعة اليرموك وتخصص في التاريخ والمسرح وبعد تخرجه في الجامعة، تعين في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون مخرجا في قسم البرامج وما يزال، لافتا إلى أنه عمل في مديرية الأمن العام "14"، عاما.
وأشار، إلى أن أول عمل له في التلفزيون هو مسلسل "العلم نور"، الذي ظهر فيه لأول مرة في نسخته الثانية، واشتهر بأداء شخصية العم غافل، ثم توالت الأعمال التلفزيونية والمسرحية، مبينا أنه يعمل الآن على عرض مسرحية توعوية لمركز الحسين للسرطان ضمن حملة "سرطان الثدي".
تلا ذلك حوار بين طبيشات والجمهور، ثم قدمت مديرة المنتدى هيفاء البشير درعا تكريما لطبيشات.
ويذكر أن حسين طبيشات، ممثل أردني ولد في مدينة (إربد) العام 1967، حاصل على البكالوريوس في التمثيل والإخراج من جامعة اليرموك العام 1989، واشتهر بأداء شخصية العم غافل التي ظهرت لأول مرة في مسلسل (العلم نور) بنسخته الثانية. وقد شكل ثنائيا كوميديا لافتا مع الممثل الأردني الكوميدي (محمود صايمة)، الذي اشتهر هو الآخر بشخصية (حمدي)، وشارك في مسلسلات مثل: (نقطة وسطر جديد)، (نجمة والأستاذ)، كما شارك في أعمال مسرحية مثل: (أولاد حارتنا)، (حاميها حراميها). وقد حصل طبيشات على العديد من الجوائز منها جائزة فورد العالمية 2005، وحصل على تكريم من الاتحاد العالمي للإبداع الفكري والأدبي - السويد 2015.



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