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الملبن/ الخبيصة.. حلوى شعبية تراثية تحمل رائحة الأرض

9/17/2023 2:22:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أحمد الشوابكة






مادبا - مع اقتراب انتهاء موسم العنب، تستيقظ الخمسينية (أم جريس) في الصباح، للتحضير لإعداد الملبن (الخبيصة)، والتي تعد من الحلويات القديمة؛ حيث تعمل بهمة ونشاط من دون ملل وكلل، لأنها تشعر بالمتعة.
هذا النوع من الحلويات الشعبية يصنع يدويا، وتقول: "الغاية من ذلك المحافظة التقليد السنوي الذي اكتسبته منذ الصغر من الآباء والأجداد"، داعية المحافظة على هذا الإرث حتى لا يندثر".
ويعتبر الملبن (الخبيصة)، من الحلويات الشتوية ويتم إعداده في فصل الخريف للاحتفاظ به لأيام الشتاء وتقديمه مع مكسرات الجوز واللوز للضيوف إلى جانب المدفأة كونه من الحلويات التي تحتوي على نسبة كبيرة من الطاقة والفيتامينات.
والمكونات تكون حسب المقادير من: عنب وسميد ناعم وسكر وقزحة وسمسم وقريش(عباره عن حبوب سوداء صغيرة تستخرج من شجر الصنوبر ومتوفره عند محلات العطاره)، ويانسون حب (لمن يرغب وقليل من الجوز واللوز المقطع (اختياري ) وفق ما ذكرت أم جريس.
وتقول: "أفضل إعداد الملبن أو الخبيصة على الطريقة القديمة التي أشعر فيها بالمتعة أثناء عملية الإعداد، مبينة أن هناك طرقا حديثة أسهل بكثير لإعداد هذا النوع من الحلويات، لكن تبقى الطرق التقليدية مختلفة.
وحول مراحل إعداد "الملبن" أو الخبيصة، تكون البداية بإعداد وغسل العنب وفرطه، وبعد ذلك يتم تنظيف سطح المنزل بعناية، لأن عملية التحضير تحتاج إلى دقة وتكامل في العمل على إزالة الحموضة والشوائب وهرسه ليخرج عصير العنب الصافي، ثم وضعه في طنجرة تمهيدا لتصفيته من جديد قبل وضعه على النار، من ثم إزالة "الرغوة والشوائب" الطائشة عن سطح الطنجرة الساخن، ووضعها في كيس من الخيش إلى أن يصفى بعض العصير أيضا من كل الشوائب.
وينقل العصير الصافي والمنقى والمسمى 'الراووق' ، إلى طنجرة أخرى من أجل غليه، وبعد الغلي، إضافة السميد بالتدريج والاستمرار في التحريك من دون توقف إلى أن يثقل المزيج وينضج وفي هذه المرحلة يضاف القريش (عبارة عن بذور متوسطة الحجم تكون في جلمود شجر الصنوبر ولونه أسود)، إلى الطبخة كزينة، ويمكن إضافة اليانسون، أو المكسرات حسب الرغبة.
وبعد عملية النضج، يتم بعد ذلك عملية الغرف من القدر في أوان، تمهيداً لنقله إلى مكان مد الملبن، وقد يأخذ الأولاد حصتهم في صحونهم الصغيرة من الخليط والمسمى في هذه المرحلة 'خبيصة' للاستمتاع بمذاقه الشهي.
فيما يتم توزيع قسم على الجيران. في غضون ذلك تقوم" أم جريس"، بعملية مد القماش الأبيض أو النايلون على السطح، بعد ذلك تسكب خليط الملبن الساخن بشكل انسيابي وبهدوء ومد الخليط بشكل رقيق على طول النايلون بواسطة قطعة خشب ملساء، إلى أن تفرغ من سكبه بالكامل وفق ما ذكرته.
ويترك الملبن في الشمس مدة أربعة أيام حتى يجف، وبعد ذلك نعمل على تقطيع الملبن بأحجام متقاربة، وطيه تمهيدا لأكله وتقديمه للضيوف ومونة للشتاء".
وتشير في ختام حديثها لـ "الغد"، إلى أن إعداد الملبن (الخبيصة) من الطقوس المهمة التي تربط الناس في ذلك الوقت، حيث كانت "العونة" عنوان المحبة بينهم، وخصوصاً بموسم قطاف العنب الذي ينتظرونه كل عام بشغف ليعيشوا أجواءه.
ولاحقا مع تطورات إعداد المأكولات، تبقى المأكولات القروية والتراثية هي الأصل من حيث الإعداد والنكهة والطعم الخاص الذي يحمل رائحة الأرض والطبيعة النظيفة غير الملوثة.



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