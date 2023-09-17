اتفاق على مبادئ تنظيم عمل الجمعيات في البحر الميت

توافق مشاركون في اجتماع الخلوة الذي عقد في منطقة البحر الميت نهاية الأسبوع الماضي، والمخصص لمناقشة تعديلات قانون الجمعيات رقم 51 لسنة 2008، على جملة من المبادئ العامة المتعلقة بتنظيم عمل الجمعيات لجهة إجراء عملية تصنيف لها، مع مراعاة المعايير الدستورية والدولية في حماية حق تأسيس الجمعيات.



وشغل موضوع تصنيف الجمعيات الذي طرحته وزارة التنمية الاجتماعية بشكل رئيسي، الحيز الأكبر في مناقشات الاجتماع الذي ضم لجنة مراجعة قانون الجمعيات المعاد تشكيلها، إضافة إلى مجموعة من الأعيان والنواب وممثلي بعض المنظمات الدولية مثل اليونيسف.



وتوافق الاجتماع حسب ما أفادت مصادر "للغد"، على استكمال المناقشات حول تعديلات قانون الجمعيات من خلال لجنة المراجعة التي شكّلت في أغسطس الماضي برئاسة أمين عام سجل الجمعيات طه المغاريز وعضوية 8 خبراء وعدد من المؤسسات الرسمية و الوزارات .



وتركزت المناقشات حسب المصادر، على ضرورة إعداد تصنيف وطني للجمعيات حسب نشاطها وتأثيرها ومؤسسيتها الداخلية وفاعليتها المجتمعية وليس "تقييمها"،على أن يتم إدراج المبادئ العامة في قانون الجمعيات الجديد وتفصيل قضايا التصنيف وغيرها من القضايا الإدارية من خلال الأنظمة أو التعليمات.



وعرض خبراء خلال الاجتماع الذي عقد على مدار أيام، تصورات عالمية عن التصنيف للجمعيات، إلا أن نتائج المناقشات جميعها أحيلت للحسم داخل لجنة المراجعة، مع التأكيد الرسمي على الحاجة لإنضاج قانون جمعيات يراعي الالتزامات الدولية للمملكة، بحسب المصادر.



وتمحورت الدعوات في الاجتماع على ضرورة أن يكون مسار تعديل القانون لجهة دعم الجمعيات كأولوية ، بدلا من أن تكون الرقابة والمحاسبة وفرض العقوبات على الجمعيات والمجتمع المدني هي الأولوية.



وبخصوص تصنيف الجمعيات، ذهبت التوجهات خلال الاجتماع بحسب المصادر، إلى أن يكون التصنيف حسب حجم الجمعيات وفاعليتها من خلال نظام تصنيف، فيما نقلت مصادر على لسان وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة مجلس إدارة سجل الجمعيات وفاء بني مصطفى، أن التصنيف لن يهدف إلى "السيطرة والعقاب" بل إلى التنظيم وهو تصنيف فني.



وطرح مشاركون قضية اعتماد مرجعية "مستقلة" أو من خلال سجل الجمعيات، إلا أنها بقيت من القضايا المعلقة خلال النقاشات.



ومن القضايا الأساسية التي نوقشت في الاجتماع، مدى الحاجة لشمول الشركات "غير الربحية" في أي تعديل قادم أو تصنيف أو مناقشات، حيث تباينت وجهات النظر بحسب المصادر، التي قالت إنه هناك توجهات رسمية لعدم شمول الشركات غير الربحية في تعديل لقانون الجمعيات، وأن الأولوية هي للجمعيات وأن أي توجه لذلك متروك للجنة إذا رغبت في توسيع آلية عملها، بعقد لقاءات مع ممثلي دائرة الشركات أو وزارة الشباب لغايات دراسة إدراج الأندية الشبابية أو الوقفيات، خاصة وأن لجنة المراجعة التي أعادت الوزيرة تشكيلها لم تضم هذه الجهات.



ويتطلب هنا بحسب المصادر، توسيع عمل لجنة المراجعة إذا أرادت تحديد من هي الكيانات "غير الربحية" التي يمكن شمولها في مظلة القانون، على أن تقدم لجنة المراجعة خلال الأيام المقبلة رؤيتها "التفصيلية" في مسألة تصنيف الجمعيات كاملة، وتزود الوزيرة بني مصطفى بها.



ورأت المصادر، أن اجتماع الخلوة هو إعادة تموضع لعمل لجنة المراجعة للأيام المقبلة قبل الانتهاء من رفع مسودة جديدة لتعديل القانون كاملة.



وأكدت مشاركات بحسب مصادر، إلى ضرورة أن يخضع أي تصنيف إلى معايير فنية والتمييز بين "التصنيف والتقييم" لعمل الجمعيات، التي تنضوي 4700 جمعية منها تحت مظلة وزارة التنمية الاجتماعية من أصل نحو 6 آلاف جمعية.

وتم التوافق في الاجتماع على حصر قضايا حل الجمعيات من خلال القضاء، وهو التوافق السابق الذي حملته لجنة المراجعة السابقة في مناقشاتها.



ورأت مصادر أن التصنيف المطروح للجمعيات، قد يهدف الى إقرار مبدأ منح "الاعتمادية" للجمعيات فيما يتعلق بسلامة إجراءات الرقابة الداخلية في عمل الجمعيات .

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