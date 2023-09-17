السلامة والصحة المهنية الأكثر تقصيراً في قطاع صناعة الألبسة

أظهر برنامج (عمل أفضل- الأردن) حول ظروف العمل في قطاع صناعة الألبسة لعام 2022 معدلات عالية من عدم الاهتمام بالسلامة والصحة المهنية لدى مصانع الألبسة. وتبين وجود إهمال في أنظمة إدارة السلامة والصحة المهنية والخدمات الصحية والإسعافات الأولية، وأماكن سكن العمالة.



وبين التقرير الصادر عن البرنامج، وحصلت "الغد" على نسخة منه، أن معدلات الامتثال للسلامة والصحة المهنية على مدى السنوات القليلة الماضية متذبذب، لكن التحسينات استمرت في بعض جوانب السكن مثل تلبية الحد الأدنى من متطلبات المساحة، ووجود مناطق ملائمة كافية للطعام والمعيشة. وتمثل السلامة والصحة المهنيتان أكبر مجموعة يقيمها برنامج عمل أفضل الأردن، وتوجد عديد من القضايا ذات الصلة في ما يعرف بنقاط الامتثال الثمانية.



و(عمل أفضل – الأردن) هو برنامج شراكة بين منظمة العمل الدولية ومؤسسة التمويل الدولية. ويجمع برنامج المنظمة الرئيسي أطراف المصلحة من جميع المستويات في صناعة الألبسة العالمية لتحسين ظروف العمل وتعزيز احترام حقوق العمالة، وتقوية القدرة التنافسية. وبدأ البرنامج عملياته عام 2008 بناء على طلب من الحكومتين الأردنية والأميركية.



ويقدم تقارير عامة بانتظام، تجمع مستجدات الصناعة وتسلط الضوء على نتائج واتجاهات عدم الامتثال من أجل زيادة الشفافية، وإيصال الملاحظات إلى جمهور أوسع. وهذا التقرير السنوي هو الـ 14 للبرنامج.



وعمل البرنامج مع 95 مصنعا في قطاع صناعة الألبسة، منها 45 مصنعا مصدرا بصورة مباشرة، و 31 مصنعاً بتعاقدات من الباطن ، و 24 فرعا انتاجيا وخمسة مصانع من خارج قطاع صناعة الألبسة.



وبالنسبة لموضوع الأجور فقد أظهر التقرير، أن عددا من جوانب المستحقات إضافة إلى الأجور الأساسية، بما في ذلك أجر العمل الإضافي، الإجازات السنوية والمرضية والمدفوعات العينية من طعام وسكن للعمالة الوافدة، وفقا لاتفاقية المفاوضة الجماعية لقطاع الالبسة 2019، إذ يبلغ الحد الأدنى للأجور في القطاع 220 ديناراً شهرياً، وتحصل العمالة الوافدة على 125 ديناراً نقداً و 90 ديناراً عينيا.



وتبين أنه لم تسجل مشكلات بشأن الامتثال لمدفوعات الأجور الأساسية أو الإجازات مدفوعة الأجر. وكان مصنع من كل أربعة مصانع غير ممتثل لدفع الأجور في الوقت المحدد. ودفعت معظم تلك المصانع الجزء الأكبر من الأجور، لكنها تأخرت في دفع المكافآت الإنتاجية بسبب تأخيرات في حسابها.



وأما في موضوع العقود والموارد البشرية فقد تبين أنه تندرج عدة جوانب رئيسية لظروف العمل في هذا المجال، ومنها عقود العمل وكيفية إنفاذها والعلاقات بين العمالة وإدارات المصانع وسياسة إنهاء الخدمات. حيث ما تزال توجد إشكاليات في بعض قضايا التعاقد، بما في ذلك اللوائح الداخلية للمصانع الممتثلة وإمكانية وصول العمالة إلى العقود.



وما تزال الإساءة اللفظية مقلقة أيضا، إذ سجل عدم امتثال 19 في المقابل، تحسنت مسألة رسوم الاستقدام/التشغيل بصورة كبيرة على مدى عدة سنوات مضت، إذ كانت 14 % فقط من المصانع غير ممتثلة، مقارنة بـ 30 % عام 2020.



وفي موضوع وقت العمل، أظهر التقرير أنه يوجد عدد قليل من قضايا الامتثال بشأن وقت العمل في القطاع، غير أن قانون العمل الأردني لا يغطي جميع جوانب وقت العمل على سبيل المثال، تعمل العمالة الوافدة في القطاع ساعات إضافية كثيرة، إذ عملت في المتوسط أكثر من 57 ساعة أسبوعيا عام 2022.



في حين تحدد اتفاقية المفاوضة الجماعية القطاعية لعام 2023 أربع، ساعات كحد أقصى يوميا، وهو أمر سيبدأ برنامج عمل أفضل - الأردن في تقييمه عام 2013 تشمل القضايا الأخرى، المتعلقة بوقت العمل تذبذبات في توفر العمل الإضافي بسبب تقلبات موسمية، انخفاض في الطلب، أو ممارسات شراء سيئة من الجهات المشترية، وتعتمد العمالة الوافدة كثيرا على العمل الإضافي لتدعيم الدخل الشهري.



وفي موضوع حرية التنظيم، أظهر التقرير أنه لم يصادق الأردن بعد على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، ويفرض القانون الأردني قيودا عدة على حرية التنظيم.



وتجدر الإشارة بصورة خاصة إلى حقيقة أن حرية تأسيس النقابات مقيدة للغاية، وأن جميع النقابات العمالية محكومة بلائحة نقابية موحدة صادرة عن الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن منذ عام 1976، لم يتغير عدد النقابات العمالية المسموحة والمعترف بها قانونيا، والبالغة 17 نقابة.

يتعارض ذلك مع مبدأ التعددية النقابية المنصوص عليه في اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 ومع حق العمالة في تأسيس نقابات أو الانضمام إلى نقابات، بحسب اختيار العمال العاملات. ويمثل العمالة في قطاع صناعة الألبسة النقابة العامة للعاملين في صناعة الغزل النسيج، والألبسة.

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