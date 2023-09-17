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تحولات بنية القبيلة بشرق سورية.. دراسة جديدة لمعهد السياسة والمجتمع

9/17/2023 2:22:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أصدر معهد السياسة والمجتمع دراسة حول التحولات في بنية القبيلة بشرق سورية (منذ الاستقلال إلى سلطة قسد)، للباحث السوري مناف الحمد.
وتناقش الدراسة مسار التحولات التي طرأت على بنية القبائل السورية بعد النصف الثاني من القرن الماضي وعلاقتها بالنظام السياسي في سوريا الذي تنوعت أساليبه بين التهميش والإدماج، وتأثير ذلك في تحديد شكل وصورة العلاقة بين شيخ القبيلة وأفرادها، وتسلّط الضوء على حالة الإجهاد الكبيرة الذي تعرضت له القبيلة في شرق سوريا تحديدًا، والذي بدأ يتفاقم منذ قوانين الإصلاح الزراعي المتعددة، مرورًا بسياسات أنظمة البعث المختلفة، وصولًا إلى القوى التي سيطرت على المنطقة هناك، والتي توجت آخرها بسيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد).
يجادل الباحث في أن فهم بنية القبائل في تلك المناطق متعذر من دون فهم العلاقات بين عناصرها من جهة، والعلاقات مع محيطها من جهة أخرى، وهي علاقات تبدلت عبر السياقات المختلفة، فبينما كان ترابطها العضوي سمتها البارزة في مرحلة ما، ضعف هذا الترابط في مرحلة أخرى، وبينما كانت العلاقات بين رموزها وأفرادها علاقات من دون وسيط، توسط هذه العلاقة في مرحلة من المراحل أجهزة حزبية وأمنية للنظام الحاكم. وقد أصبحت بسبب ارتخاء روابطها كيانًا قابلًا للاختراق، تجلى ذلك بصورة واضحة بعد اندلاع الأزمة في سوريا.
ويحلل الباحث في الدراسة العلاقة بين العشائر والتنظيمات المسلحة التي ظهرت في الأزمة السورية على إثر ثورات الربيع العربي وما سببته من انقسام بين القبائل في تلك المنطقة وتشظٍ في مجتمع القبيلة الواحدة. إلى جانب الأزمة الأخيرة التي اندلعت بين القبائل والعشائر العربية وقوات (قسد)، والتي يصف فيها الباحث علاقة الأخيرة بالواقع القبلي بأنها تتخذ أسلوبين؛ القسر بوسائل أمنية بوليسية، والثاني أسلوب الحض الذي يقوم على الإغراء والمكافآت لكنه يؤول في النهاية إلى القسر من منطلق المساومة. بالإضافة إلى التهديدات التي قد تشكلها هذه الأزمة والتي قد تراها بعض التنظيمات المتطرفة، مثل تنظيم داعش، فرصة لإعادة إحياء نفسها في تلك المناطق.



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