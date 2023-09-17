Sunday, 17 September 2023 11:44 GMT

إطلاق وثيقة إلكترونية للمواطنين لضبط إطلاق العيارات النارية (رابط)

9/17/2023 2:22:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أطلقت وزارة الداخلية، وثيقة إلكترونية لضبط إطلاق العيارات النارية في المناسبات، والتي تمكن المواطنين على اختلاف مواقع سكناهم وإقامتهم وتواجدهم من الدخول والتوقيع إلكترونيا على الالتزام ببنود الوثيقة خدمة لاعتبارات المصلحة العامة.
وأكدت الوزارة في بيان اليوم الأحد، أن المواطنين يستطيعون التوقيع على الوثيقة الإلكترونية من خلال الرابط التالي: .





MENAFN17092023000072011014ID1107084967

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث