إطلاق وثيقة إلكترونية للمواطنين لضبط إطلاق العيارات النارية (رابط)

إطلاق وثيقة إلكترونية للمواطنين لضبط إطلاق العيارات النارية (رابط)
التاريخ
9/17/2023 2:22:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أطلقت وزارة الداخلية، وثيقة إلكترونية لضبط إطلاق العيارات النارية في المناسبات، والتي تمكن المواطنين على اختلاف مواقع سكناهم وإقامتهم وتواجدهم من الدخول والتوقيع إلكترونيا على الالتزام ببنود الوثيقة خدمة لاعتبارات المصلحة العامة.
وأكدت الوزارة في بيان اليوم الأحد، أن المواطنين يستطيعون التوقيع على الوثيقة الإلكترونية من خلال الرابط التالي: .
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