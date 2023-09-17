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الاردنية الدقس مستشارة لشركة Amity الأمريكية لدعم المشاريع الزراعية

9/17/2023 2:22:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قررت شركة Amity Technology المتخصصة في دعم المشاريع الزراعية تعين الأردنية نجود الدقس مستشارة للشركة في منطقة الشرق الاوسط بعد توقيع اتفاقية تعاون بين الشركة ومؤسسة جبرا لدعم مشاريع زراعية في المملكة الأردنية الهاشمية.
وجاء قرار الشركة على هامش أعمال مؤتمر Big Iron Farm Show المختص بالأعمال التجارية والزراعية الهامه والمقام حالياً في مدينة فاركو في ولاية داكوتا الشمالية بالولايات المتحدة الأمريكية حيث تشارك فيه الدقس باعتبارها الرئيس التنفيذي لمؤسسة JIRA .
وتأتي الاتفاقية التي وقعت بحضور الرئيس التنفيذي للشركة السيد Howard Dahl ، لدعم المشاريع الزراعية المستدامة في الاردن والدول المجاورة وتحسين واقع الخدمات الزراعية وتطويرها.
من جانبها قالت الدقس في تصريحات صحفية ان الاتفاقية تهدف الى البحث مع ادارة شركه تطوير وادي عربه في الاردن لتقديم خبرات الشركة المتعلقة في اخر التقنيات التي ستساهم في تطوير الزراعة من حيث دراسة التربة واختيار المحاصيل المناسبة لها ، والمشاريع الزراعية المستدامة.
واضافت ان الاتفاقية ستعمل ايضاً على زيادة الانتاج ومعالجة مصادر المياه ونقل احدث التقنيات والدراسات والتي هي الاساس الحديثة لبناء المزارع الذكية ونشر برامج الامن الغذائي على مستوى المنطقة العربية.
واشارت إلى أن دعم المشاريع الزراعية في الاردن والمنطقة العربية يأتي في توقيت يتصدر فيه الأمن الغذائي أجندة الحكومات العربية أولوياتها لاسيما بعد التداعيات التي خلفتها أزمات العالمية وعلى رأسها التغير المناخي.
ومن الجدير الذكر ان مؤتمر Big Iron Farm Show المختص بالأعمال التجارية والزراعية يقام سنويا في شهر ايلول على ارض معارض Red River Valley بمشاركة اكثر من 900 شركة للتواصل والتعرف على اهم المشاريع الزراعية في العالم.



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