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افتتاح أول مدرسة تركية في الأردن

9/17/2023 2:22:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



وصل عدد الطلاب المسجلين لدى مدرسة المعارف التركية في العاصمة عمان، والتي جرى افتتاحها رسميا قبل نحو 10 أيام، قرابة 200 طالب، وذلك مع انطلاقة الفصل الدراسي الأول بالمملكة.

جاء ذلك وفق ما قاله ممثل وقف المعارف التركي في الأردن، فيسي كايا، في تصريح لوكالة "الأناضول"، اليوم الأحد.

وأضاف كايا أن "الأردن من أهم دول المنطقة في مجال التعليم، لا سيما الخاص منه، وما نريده من إنشاء هذه المدرسة هو تعزيز العلاقات التعليمية بين البلدين والشعبين".

وتابع: "كما نريد أيضا أن نستفيد من تجربة التعليم بالأردن، وفي ذات الوقت نبادلهم تجربتنا أيضا".

وأردف: "جاء الهدف من تأسيس وقف المعارف عام 2016 من أجل تنظيم العملية التعليمية خارج تركيا، فجميع المدارس حول العالم الآن تحمل ذات الاسم وهو مدرسة المعارف".

من جانبه، قال المدير العام للمدرسة ليفانت أونجل للأناضول: "بدأنا استقبال الطلبات للتسجيل في الثالث من الشهر الجاري، وقد وصل اليوم عدد الطلاب إلى قرابة 200 طالب".

وأضاف: "نحن ندرس المنهاج الوطني الأردني، من مرحلة الحضانة وحتى الثانوية العامة، والمدرسة معتمدة لدى الجهات التعليمية في تركيا، وتتيح لطلابها إكمال دراستهم هناك وفق النظام التعليمي التركي، وهم الأوفر حظاً للحصول على المنح الدراسية التركية".

وذكر أونجل أن لديهم 35 معلماً ومعلمة في جميع التخصصات، إضافة إلى معلم اللغة التركية، مشيرا إلى أن المدرسة تضم جميع المرافق الأساسية، التي تتيح للطلاب بيئة تعليمية مناسبة.

يشار إلى أنه في أبريل/ نيسان 2018، أنشأ بالأردن سكن وقف المعارف، ويعد من أكبر وأهم المؤسسات التركية في الدول العربية، ويستوعب قرابة 300 طالب وطالبة.



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