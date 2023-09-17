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عطلة رسمية بمناسبة المولد النبوي الشريف

9/17/2023 2:22:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بلاغاً يقضي بتعطيل الدَّوام يوم الأربعاء الموافق للسَّابع والعشرين من أيلول 2023م؛ بمناسبة ذكرى المولد النَّبوي الشَّريف.

ونصَّ البلاغ على أن تُعطِّل جميع الوزارات والدَّوائر الرَّسميَّة، والمؤسَّسات والهيئات العامَّة، والجامعات الرَّسميَّة، والبلديَّات ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمَّان الكُبرى، والشَّركات المملوكة بالكامل للحكومة أعمالها يوم الأربعاء الثَّاني عشر من شهر ربيع الأوَّل لسنة 1445 هجريَّة الموافق للسَّابع والعشرين من أيلول لسنة 2023ميلاديَّة؛ احتفاءً بهذه المناسبة.

واستثنى البلاغ الذي أصدره رئيس الوزراء اليوم الأحد الوزارات والدَّوائر الرَّسميَّة والمؤسَّسات التي تقتضي طبيعة عملها خلاف ذلك.

وإحياءً لهذه الذِّكرى العطرة، أكد رئيس الوزراء على جميع الوزارات والدَّوائر الرَّسميَّة والمؤسَّسات والهيئات العامَّة الإسهام في إبراز هذه المناسبة الجليلة، وإظهارها بما يليق بها.



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