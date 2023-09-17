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صقور الناشئين يتخطى البحرين في سلة آسيا

9/17/2023 2:22:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



حقق المنتخب الوطني للناشئين، فوزا كبيرا على المنتخب البحريني بنتيجة 85-44 (النصف الأول 45-16)، وتغلبت نيوزيلندا على كوريا الجنوبية بنتيجة (83-81)، في لقاءين أقيما اليوم بصالة الريان لحساب مباريات المجموعة الثالثة، ضمن النسخة السابعة من بطولة كأس آسيا تحت 16 سنة لكرة السلة، والتي تستمر فعالياتها في العاصمة القطرية الدوحة حتى 24 أيلول "سبتمبر" الحالي.

ويلتقي "صقور الناشئين" مع نظيره المنتخب النيوزيلندي عند الساعة 11:30 من صباح غد في صالة الريان بالعاصمة القطرية الدوحة، ضمن الجولة الثانية من منافسات البطولة القارية، فيما تنشد البحرين التعويض خلالها لقائها مع كوريا الجنوبية عند الساعة 02:30 مساء بنفس المكان ولحساب مباريات المجموعة ذاتها.



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