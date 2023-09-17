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نظام معدِّل على خدمات الرعاية الصحية المنزية

9/17/2023 2:22:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عرض ديوان التشريع والرأي مسودة نظام معدل لنظام ترخيص مؤسسات خدمات الرعاية الصحية المنزلية لسنة 2023.
وسمحت المسودة المعروضة، الأحد، لمؤسسات خدمات الرعاية الصحية بتقديم الرعاية في مكان وقوع الحادث إذا تطلب الأمر ذلك، حيث كانت سابقا تكتفي بمكان إقامة المستفيد.
وأضافت المسودة إلى الخدمات المشمولة في النظام الأصلي، خدمتي الصيدلة والصيدلة السريرية، إضافة إلى الأطراف الصناعية والجبائر.
ورفعت المسودة الرسوم المستوفية عن الخدمات لتكون (300) دينار بدل ترخيص المؤسسة، و(200) دينار سنويا بدل كشف سنوي على المؤسسة، حيث كانت في النظام الأصلي تقتصر على (100) دينار بدل دراسة طلب الترخيص و(200) دينار بدل كشف سنوي على المؤسسة.
وتاليا نص المسودة:
نظام
نظام رقم ( ) لسنة 2023
نظام معدل لنظام ترخيص مؤسسات خدمات الرعاية الصحية المنزلية
رقم (84) لسنة 2016 وتعديلاته
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المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام ترخيص مؤسسات خدمات الرعاية الصحية المنزلية لسنة 2023 ) ويقرأ مع النظام رقم (84) لسنة 2016 المشار إليه فيما يلي بالنظام الأصلي وما طرأ عليه من تعديل نظاما واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2- تعـدل المادة (2) من الـنـظـام الاصـلـي بـإلـغـاء تعريف (الخدمة) و(المستفيد) و(المؤسسة) والمعنى المخصص لهما الوارد فيها والاستعاضة عنه بما يلي:-
الخدمة : أي من خدمات الرعاية الصحية المنزلية المنصوص عليها في هذا النظام أو الخدمات الصحية المقدمة لمتلقي الخدمة في مكان وقوع الحادث.
المستفيد : الشخص الذي تقدم له الخدمة في مكان إقامته أو في مكان وقوع الحادث.
المؤسسة : الجهة المرخص لها بتقديم الخدمة للمستفيد في مكان أقامته أو في مكان وقوع الحادث .
المادة 3- أ- تعدل المادة (3) من النظام الأصلي بإضافة الفقرتين (ح) و(ط) إليها بالنص التالي:-
ح‌- الصيدلة والصيدلة السريرية .
ط‌- الاطراف الصناعية والجبائر.
المادة 4- تعدل المادة (4) من النظام الأصلي بإلغاء نصها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-
تقدم الخدمة للمستفيد في مكان إقامته أو في مكان وقوع الحادث بناءً على طلبه أو طلب أحد والديه أو وليه أو وصيه الشرعي أو بموجب تحويل من الطبيب المعالج أو المؤسسة الصحية.
المادة 5- يعدل النظام الاصلي بإضافة المادة (6) اليه بالنص التالي:-
يجوز ترخيص مؤسسة خدمات رعاية صحية تقوم بتقديم خدمة الرعاية الصحية المنزلية في مكان وقوع الحادث وفقا لتعليمات خاصة تصدر لهذه الغاية .
المادة 6- تعدل المادة (16) من النظام الأصلي بإلغاء نصها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-
المادة 7- تعدل الفقرة (أ) من المادة (18) من النظام الأصلي بإضافة البند (7) إليها بالنص التالي:-
7- إذا أصبحت المؤسسة غير موجودة على أرض الواقع .
المادة 8- تعدل المادة (23) من النظام الأصلي بإلغاء نصها والاستعاضة عنها بالنص التالي:-
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك مهام مقدمي الخدمة ومسؤولياتهم والتعليمات الخاصة بترخيص المؤسسات التي تقدم الخدمة الطبية للمستفيد في مكان وقوع الحادث.
المادة 9- يعدل النظام الاصلي بإعادة ترقيم المواد من (6-22) الواردة فيه لتصبح من (7-23) على التوالي.



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