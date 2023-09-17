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الاردن يستضيف المؤتمر الدولي الحادي عشر للجمعية الأردنية لأطباء أمراض الدماغ والأعصاب

9/17/2023 2:22:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تحت رعايـة سعادة السيد أحمد الصفدي، رئيس مجلس النواب الأردني تنظم الجمعية الأردنية لأطباء أمراض الدماغ والأعصاب و الفرع الأردني لمساندة مرضى الصرع بالتعاون مع الاتحاد العربي لجمعيات طب الأعصاب "المؤتمر الدولي الحادي عشر للجمعية الأردنية لأطباء أمراض الدماغ والأعصاب، والمؤتمر التاسع للفرع الاردني لمساندة مرضى الصرع" وذلك في الفترة من 27 الى 29 أيلول 2023 في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات البحر الميت-الأردن.

حيث سيشهد هذا المؤتمر الدولي الأردني مشاركة مميزة من الأتحاد العربي لجمعيات طب الأعصاب حيث يتميز المؤتمر بمشاركة كبيرة من رؤوساء وممثلي الجمعيات العربية بالاضافة الى ممثلي جمعيات عالمية واوروبية

.كما سيشارك ما يزيد عن (300) طبيب مختص من (10) دول عربية وأجنبية (العراق، مصر، سوريا، لبنان، فلسطين، الأمارات العربية المتحدة، الممكلة العربية السعودية، اليونان، كندا، أمريكا)، في هذه التظاهرات الطبية المتميزة التي تعنى بتقديم المستجدات على صعيد اختصاص طب الاعصاب في العالم، والتي سيتم من خلالها بحث سبل دفع التعاون وتبادل التجارب والخبرات بين المختصين من مختلف أنحاء العالم.

كما يشتمل المؤتمر على ورش عمل تدريبية مكثفة ومحاضرات علمية منوعة ذات علاقة بمبادئ وتطور طب الأعصاب بالطرق الحديثة، هذا و سيتطرق المؤتمر الى تأثير الوراثة الحديثة في الممارسة السريرية في طبّ الأعصاب والاضطرابات العصبية والعضلية ومرض الزهايمر وغيرها من أمراض الخرف و مرض الشلل الرعاشي والاضطرابات ذات الصلة ونزيف الدماغ والسكتة الدماغية والصرع والتهابات الجهاز العصبي المركزي والأمراض المعدية وآخر التطورات في العلوم العصبية.

يذكر ان المؤتمر معتمد بواقع 6 ساعات CPD من قبل المجلس الطبي الاردني لغايات التعليم الطبي المستمر، كما سيقام الى جانبه معرضا طبيا.



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